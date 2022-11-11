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Bakan Soylu’nun yönettiği operasyonda 63 kişi tutuklandı

Bakan Soylu’nun yönettiği operasyonda 63 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönettiği Bursa'da bin 730 polisin, 2 helikopter, 3 İHA ve 15 narkotik köpeğinin katıldığı büyük uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 kişiden 63’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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7 Kasım sabah 05.30 sıralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönettiği ve Bursa Emniyet Müdürlüğünden hareket eden narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve asayiş ekiplerinden oluşan bin 730 polis ile merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi merkez Yıldırım ilçesi Meydancık, Selimzade, Anadolu Mahalleleri'nde 6 aydır fiziki ve teknik takipteki uyuşturucu satıcılarının evlerine şafak operasyonu yapıldı.

Havadan 2 polis helikopteri, 3 İHA operasyonu anbean takip etti. Bakan Soylu ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinden ekipleri yönlendirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle düzenlenen operasyonda, 110 şüpheli hakkında 70 farklı adreste eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda, toplam 99 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid bonzai, 325 gram metamfetamin, 226 adet sentetik, 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Suça konu eylemleri nedeniyle gözaltına alınan 99 şüpheliden 63 şüpheli “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’’ sebebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 33 şüpheli hakkında adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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