Melih Mahmutoğlu rekor kırdı! Fenerbahçe Beko rahat kazandı!

THY Euroleague'in 7. hafta maçında sahasında Kızılyıldız'ı 93-79 yenen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, altıncı galibiyetini aldı. Kızılyıldız karşısında 20. sayısını atan Melih Mahmutoğlu, Euroleague kariyer rekorunu kırdı

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THY Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız’ı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu ve Johnathan Motley'in skorer oyunuyla parkeden 93-79 galip ayrıldı.

Liderliğini sürdürdü

Bu sonuçla ligdeki 7. maçında 6. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, ligdeki 7. maçında 6. kez yenilerek kötü gidişatı engelleyemedi.

Fenerbahçe Beko, 8. hafta maçında sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise sahasında ASVEL’i misafir edecek.

Melih ve Motley, galibiyetin mimarları oldu

Fenerbahçe Beko’da maçı 20 sayıyla tamamlayan kaptan Melih Mahmutoğlu, EuroLeague’de en çok sayı attığı maçı geride bıraktı. Johnathan Motley 25 sayı, 11 ribaund, Marko Guduric 17 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Nigel Hayes-Davis 10 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadı.

Kızılyıldız’da ise Nemanja Nedovic 17 sayı, 2 ribaund, 3 asist; Luca Vildoza 13 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Ben Bentil 10 sayı, 3 ribaundla mücadele etti.

Fenerbahçe Beko: 93 - Kızılyıldız mts: 79

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin), Hugues Thepenier (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Motley 25, Wilbekin 1, Hayes-Davis 10, Pierre 10, Calathes 8, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu 20, Jekiri 2, Guduric 17, Booker

Kızılyıldız mts: Holland, Vildoza 13, Lazarevic 6, Petrusev 8, Bentil 12, Lazic 5, Martin 3, Ivanovic 6, Nedovic 17, Kuzmic 9

1. Periyot: 24-23

Devre: 42-41

3. Periyot: 66-57