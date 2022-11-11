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Anadolu Efes Real Madrid'e boyun eğdi: Clyburn'un çabası yetmedi!

Anadolu Efes Real Madrid'e boyun eğdi: Clyburn'un çabası yetmedi!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu İspanya'nın Real Madrid takımına 94-85 mağlup oldu.

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu İspanya'nın Real Madrid takımına 94-85 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Anadolu Efes'in savunmadaki hatalarını iyi değerlendirerek ilk çeyreği 26-19 önde kapattı. Anadolu Efes'te Pleiss'ın 6. dakikada faul sayısını 3'e çıkarması dikkat çekti.

İkinci çeyrekte özellikle Clyburn'un etkili oyunuyla farkı bir ara 4 sayıya kadar indiren Anadolu Efes, savunmadaki hatalarını sürdürmesi ve yıldız oyuncusu Micic'in skora beklenen katkıyı sağlayamamasıyla devreyi 54-43 geride kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi takım, 23. dakikada farkı 15 sayıya (60-45) çıkardı. İlerleyen dakikalarda Micic ve Clyburn'un hücumdaki etkili oyunu ve güçlü savunma ile farkı azaltan lacivert-beyazlılar, son periyota girerken farkı 6 sayıya (69-63) çekti.

Son çeyrekte Anadolu Efes'in savunmadaki hataları devam etti. Hızlı hücumlarla rahat sayı bulan Real Madrid, sahadan 94-85 galip ayrıldı.

Clyburn'un çabası yetmedi

Maçın en skoreri olan Anadolu Efesli Clyburn'un 25 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'ndeki 7. maçında 5. kez mağlup oldu. Real Madrid ise 4. galibiyetini aldı.

Real Madrid: 94 - Anadolu Efes: 85

Salon: Wizink Center

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Gytis Vilius (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Real Madrid: Hanga 11, Deck 13, Tavares 8, Yabusele 11, Musa 9, Hezonja 9, Poirier 13, Cornelie 4, Abalde 4, Rodriguez 2, Llull 10

Anadolu Efes: Beabois 2, Clyburn 25, Pleiss 4, Micic 15, M'Baye, Taylor 13, Zizic 17, Bryant 9

1. Periyot: 26-19

Devre: 54-43

3. Periyot: 69-63

5 Faulle çıkan: 38.46 Tavares (Real Madrid)

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