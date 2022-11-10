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Togg'a ilgi büyük oldu Zorlu Center'da açıldı bir kullanıcı 'şu an hayran kaldım' deyip anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Togg'a ilgi büyük oldu Zorlu Center'da açıldı bir kullanıcı 'şu an hayran kaldım' deyip anlattı

Zorlu Center Meydan katında açılan merkezde Togg'a ilgi büyük oldu. Togg'u yakından inceleyen bir vatandaş "Özellikle tasarımı, estetiği, yerli olması... Çok başarılı buldum. Şu an hayran kaldım." dedi.

Togg'a ilgi büyük oldu Zorlu Center'da açıldı bir kullanıcı 'şu an hayran kaldım' deyip anlattı

Zorlu Center Meydan katında açılan Togg Deneyim Merkezi'nde kullanıcılar, Togg'u yakından inceleyerek akıllı cihaz hakkında daha geniş bilgi edinme fırsatı buldu.

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Togg'a ilgi büyük oldu Zorlu Center'da açıldı bir kullanıcı 'şu an hayran kaldım' deyip anlattı

Merkezde Togg'a ilgi büyük oldu. Bazı vatandaşlar Togg ile öz çekim yaptı, bazıları Togg'u yakından deneyimledi, bazıları da araç ile ilgili Togg yetkililerinden bilgi aldı.

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Togg'a ilgi büyük oldu Zorlu Center'da açıldı bir kullanıcı 'şu an hayran kaldım' deyip anlattı

Togg Deneyim Merkezi'nde Togg'u inceleyen bir vatandaş, "Özellikle tasarımı, estetiği, yerli olması... Çok başarılı buldum. Şu an hayran kaldım. Hakikaten rakipleriyle yarışır durumda. Yerli olmasından dolayı kesinlikle almak isterim." ifadelerini kullandı.

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Togg'a ilgi büyük oldu Zorlu Center'da açıldı bir kullanıcı 'şu an hayran kaldım' deyip anlattı

Togg'un yerli, Türkiye'nin otomobili olmasından ötürü gurur duyduğunu ifade eden bir vatandaş da "Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Gerçekten de çok güzel. Sadece Türkiye'nin aracı olarak değil, gerçekten de çok güzel yapılmış. Dizayn, konfor, dijital panel olarak gerçekten çok güzel. İnşallah yollarda kullanmak nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

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