82 yaşındaki adam dehşet saçtı! Komşuları ihbar etti

UŞAK'tan son gelen haber korkunç! 82 yaşındaki adam 80 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olayın nedeni tartışma...

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Uşak'ta İ.H. (82) ile eşi Ummühan H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.H, eşini bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ummühan H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet zanlısı İ.H, evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kadının cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.