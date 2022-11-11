Ekrem İmamoğlu'ndan kritik dava öncesi flaş açıklamalar! Hakim soruları olay

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 11:00'de başlayacak 'Ahmak Davası' öncesi canlı yayında konuşuyor. YSK üyelerine canlı yayında sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, davanın görevden alınan eski hâkimi Hüseyin Zengin’in “İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi” sözleri için ne dedi?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında konuşuyor. İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması bugün görülecek. Davanın eski hâkimi Hüseyin Zengin’in “İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi” gündemdeki yerini koruyor. İmamoğlu canlı yayında şunları söyledi:

Vatandaşlarımızla aslında tabii ki epeyce dertleştim ama sizin vasıtanızla paylaşmayı istiyorum bu davan nekrem İmamoğlu’na zarar ne faydası ne? Teraziye koyduğumuzda bunun ölçüsü ne? Beni zerre ilgilendirmiyor. Ne faydası ne zararı.

Bazen bana soruyorlar sayın başkan bu davanın sonucu ne olursa size ne olacak. Hiç ilgilenmedim. Oturduk hukukçularımızla genel kapsamlı konuştuk. Çünkü hücremde bu konuyla ilgili tek bir endişe korku kaygı hissetmiyorum ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Şaka gibi. Trajikomik bir durum.

YSK üyeleri hiç ses çıkarmayacak mısınız?

Ben o sözü YSK üyelerine söylemedim, bana ahmak diyen insana sözünü iade ettim. Şimdi YSK üyelerine soruyorum. Anasının ak sütü gibi helal bir seçimi iptal ettiniz. 'Çalındı' diye iptal ettiğiniz seçim tertemiz çıktı, mahkemeler suçlanan herkesi akladı. Vicdanen rahat mısınız?

Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hali olmasına göz mü yumacaksınız, hiç mi ses çıkarmayacaksınız? Ben yüce Türk yargısına güvenmek istiyorum.

O hakim odasında tehdit edildi mi?

Mahkemenin hakiminin değiştirilmesiyle ilgili benim aklımda sorular var. Bu hakim Karadeniz'den gelmesine ve İstanbul'da sadece 1 yıl görev yapmasına rağmen neden apar topar davadan alınıp tekrar Karadeniz'e gönderilmiştir?

Bu hakime benimle ilgili dava başladıktan sonra Anadolu Adliyesi'ne gelen üst düzey bir yargı mensubu tarafından "İmamoğlu'na 2 yıldan fazla ceza ver seni ağır ceza mahkemesi başkanı yapalım" demiş midir?

Hakime bu üst yargı mensubunca başka bir hakimin sürgüne gönderilmesi örneği verilerek gözdağı verilmiş midir?

Ne olursa olsun güvenmek istiyorum

İstanbul 16 milyon insanın hala öğrenemediniz mi bir hata yaptınız böyle bir hatanın bedeli bu ülkede 8 milyondur onun için ayağınızı denk alın adil olun adaleti etkilemeyin yargı için birilerinden talimat gelmesini beklemeyin. Buna aracı olmayın.

Her ne olursa olacak ama ben her şeye rağmen bu ülkenin o yüce yargısına güvenmek istiyorum.