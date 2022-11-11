BIST 4.467
DOLAR 18,53
EURO 18,93
ALTIN 1.045,99
HABER /  SPOR

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Cristiano Ronaldo 5. kez kupada!

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Cristiano Ronaldo 5. kez kupada!

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Portekiz Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Cristiano Ronaldo, kariyerinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Abone ol

Portekiz Teknik direktörü Fernando Santos, Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik kadroyu açıkladı.

Kadroya dahil edilen Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

H Grubu'nda Gana, Uruguay ve Güney Kore ile karşılaşacak Portekiz'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Orta saha: Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvet: Rafael Leao (Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Andre Silva (Leipzig).

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yıldızı Crespo'dan bomba Milli Takım itirafı: "Teklif gelmesi halinde..."
Fenerbahçe'nin yıldızı Crespo'dan bomba Milli Takım itirafı: "Teklif gelmesi halinde..."
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Türkiye'deki Twitter 'mavi tik' ücreti belli oldu Elon Musk 8 dolar demişti
Türkiye'deki Twitter 'mavi tik' ücreti belli oldu Elon Musk 8 dolar demişti
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Yeni tehlikenin adı üçlü salgın! Hızla yayılıyor, 3 ay geçmiyor, koronadan beter!
Yeni tehlikenin adı üçlü salgın! Hızla yayılıyor, 3 ay geçmiyor, koronadan beter!
Almanya'da döner sandviçin fiyatı iki haneli rakamlara çıktı
Almanya'da döner sandviçin fiyatı iki haneli rakamlara çıktı
Meral Akşener Mansur Yavaş kulisi Yavaş, Akşener sözleri karşısında 10 saniye sessizliğe bürünüyor
Meral Akşener Mansur Yavaş kulisi Yavaş, Akşener sözleri karşısında 10 saniye sessizliğe bürünüyor
82 yaşındaki adam dehşet saçtı! Komşuları ihbar etti
82 yaşındaki adam dehşet saçtı! Komşuları ihbar etti
Ekrem İmamoğlu davası öncesi Süleyman Soylu'nun avukatından açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu davası öncesi Süleyman Soylu'nun avukatından açıklama geldi
İstanbul'da eylem arayışındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
İstanbul'da eylem arayışındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı