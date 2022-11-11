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Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’nde konuştu. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Erdoğan, "9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan,  "Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.

"Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda iş birliğimizi artırmamız, bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz isabetli olacaktır. (Türk Devletleri Teşkilatı) Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır."

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