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Fenerbahçe'nin yıldızı Crespo'dan bomba Milli Takım itirafı: "Teklif gelmesi halinde..."

Fenerbahçe'nin yıldızı Crespo'dan bomba Milli Takım itirafı: "Teklif gelmesi halinde..."

Fenerbahçe'nin son dönem performansı ile dikkat çeken oyuncularından olan Miguel Crespo, teklif gelmesi halinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynayabileceğini söyledi.

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Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo, ilgi çeken bir açıklamada bulundu. Radyo Gol'e konuşan Portekizli orta saha, "Teklif gelmesi halinde, Türk Milli Takımında forma giyebilirim" dedi.

26 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçen sezonun ikinci devresinden beri Fenerbahçe'nin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu. Ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele edebileceği yorumları yapılan Crespo, beklediği mili takım davetini alamadı. 

Türkiye Milli Takımı için yeşil ışık

Radyo Gol'de yaptığı açıklamada Milli Takım ile Dünya Kupası'na gidemeyeceği için hayal kırıklığı yaşamadığını belirten Crespo, "Portekizli çok oyuncu var, bir gün çağrılmak için çalışmalarıma devam edeceğim. Türk Milli Takımı'ndan teklif gelirse önce oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Çünkü küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelirse bunu ailemle düşünebilirim" dedi.

 "Türkiye Ligi keyifli ama oyun çok fazla duruyor"

Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın kendisi için bir hayal olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Bir başka hayalim İngiltere Premier Lig'de oynamak. Türkiye Ligi keyifli ama oyun çok fazla duruyor. Kafamda herhangi bir kulüp yok. Fenerbahçe'de şampiyon olmayı düşünüyorum. sonrasında transfere bakarız" şeklinde konuştu.

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada boy gösteren Crespo, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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