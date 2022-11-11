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İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

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Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Gareth Southgate, Leicester City'den James Maddison, Manchester City'den Kyle Walker, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Harry Maguire gibi isimleri 26 kişilik kadroya dahil etti.

Kadroda yer alabileceği konuşulan Milan'dan Fikayo Tomori, Brentford'dan Ivan Toney ve West Ham United'dan Jarrod Bowen, milli takıma çağrılmadı.

B Grubu'nda ABD, İran ve Galler ile karşılaşacak İngiltere'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defans: Harry Maguire, Luke Shaw (Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Conor Coady (Everton), Ben White (Arsenal), Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount, Conor Gallagher (Chelsea), Declan Rice (West Ham United), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City).

Forvet: James Maddison (Leicester City), Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle United), Marcus Rashford (Manchester United).

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