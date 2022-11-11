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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye'deki 'Mavi Tik' fiyatı belli oldu! Bakın twitter'a aylık ne kadar ödenecek?

Türkiye'deki 'Mavi Tik' fiyatı belli oldu! Bakın twitter'a aylık ne kadar ödenecek?

Twitter’ı yakın zamanda satın alan Elon Musk, ‘Mavi Tik’ özelliğinin artık ücretli olacağını duyurmuştu. Musk'ın ABD'de 8 Dolar olarak duyurduğu 'Mavi Tik' özelliğinin Türkiye fiyatı belli oldu.

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Musk, Twitter'da onaylanmış hesap sahiplerine verilen 'Mavi Tik'in büyük eleştirilere rağmen ücretli olacağını duyurmuştu. ABD'de 8 Dolar olarak uygulanmaya başlanan 'Mavi Tik' ücretinin Türkiye fiyatı ise aylık 109.99 TL olarak belirlendi.

'Mavi Tik' için ödeme yapanların bazı avantajlara sahip olacağı ve reklamlara daha az maruz kalacağı açıklandı.

“Mavi tiki olan ve olmayanlar için ‘lord ve köylü’ benzeri sistem saçmalık” şeklinde paylaşımda bulunan Musk, “Güç insanlara geçmeli. Mavi tik için aylık 8 dolar ödenecek” demişti.

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