Muharrem İnce'den "Sen kimsin?" sorusuna flaş cevap! "Şarkıcıyım, selam söyleyeyim mi?"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ağrı’da bir grup partili ve İl Başkanı Maksut Kösedağ ile Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Kendisiyle fotoğraf çektiren bir kızın, telefonu indirdikten sonra "Sen kimsin?" diye sorması ikili arasında ilginç bir diyaloğa neden olurken İnce genç kıza esprili bir şekilde "Şarkıcıyım” diye yanıt verdi. İşte o anlar...

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yurt gezilerine devam ediyor. İnce son olarak partisinin esnaf ve halk ziyaretleri programı kapsamında Ağrı'ya gitti. Esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra Cumhuriyet Caddesinde vatandaşlarla bir araya gelen İnce, gençlerle fotoğraf çekildi. Ancak İnce'nin fotoğraf çekildiği anlarda ilginç bir olay yaşandı.

Fotoğraf çektirdikten sonra "siz kimsiniz?" diye sordu

Kalabalığı görüp gelen ve Muharrem İnce ile fotoğraf çekilen iki genç kız, İnce'ye "Siz kimsiniz?" diye sordu. Şaşkınlığını gizleyemeyen İnce, "Şarkıcıyım" diye şaka yaptıktan sonra kendisini tanıttı ve "Selam söyleyeyim mi Muharrem İnce'ye?" espiri yaptı. O anlar anbean kameralara yansıdı.