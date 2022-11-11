Son anket! Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? İşte sonuçlar

Altılı Masa 14 Kasım'da DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplanıyor. Muhalefetin cumhurbaşkanının kim olacağıyla ilgili tartışma sürerken, Areda Araştırma, vatandaşlara "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti. İşte cevaplar...

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Son anket çıktı. Areda Araştırma, vatandaşlara "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti. Areda Araştırma'nın bu sorusuna katılımcıların yüzde 41.3'ü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu derken, ikinci sırada yüzde 19.1 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

Üçüncü sırada tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yer alırken onu, yüzde 6,9 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce takip etti. İmamoğlu ise yüzde altıncı sırada yer aldı. 14 Kasım'da toplanacak altılı masanın aday ismini açıklaması beklenmiyor.