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Zam üstüne zam yağmıştı! Bu yapılırsa tavuk 30 lira olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zam üstüne zam yağmıştı! Bu yapılırsa tavuk 30 lira olacak

Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Saruhan Yağmur, tavuğun fiyatının ucuzlayabileceğine dikkat çekerek, "Tabaklama kalkarsa vatandaşlarımız bol bol tavuk alabilir. Parçalama yetkisiyle birlikte tavuk fiyatları yüzde 25 ile 30 arasında düşer" dedi.

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Tavuk fiyatlarının aşağı çekilmesi için Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Saruhan Yağmur'dan teklif geldi. Fiyatların yüzde 25 ile 30 oranında artmasının sebebinin tabaklama diye tabir edilen paketleme sistemi olduğu, bunun kalkmasıyla ciddi oranda fiyatın düşeceği aktarıldı. 

“50 TL olan tavuk, 30-35 TL olacak”

Yağmur, "Tabaklama kalkarsa vatandaşlarımız, bol bol gönül rahatlığıyla tavuk alabilir. Eğer kalkmaz ise önümüzde kış fiyatlar daha da yükselecektir" şeklinde konuştu.

 Yağmur, "Parçalama yetkisiyle birlikte, örneğin 50 TL olan bir tavuğun kilosu yüzde 25-30 civarında düştüğünde fiyatları 30-35 TL bandına olacak. Tabakların kaldırılmasını ve Türkiye genelinde esnaflarımıza parçalama yetkisinin verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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