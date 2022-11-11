Kar geliyor hafta sonu plan yapmayın! Meteoroloji il il uyardı İstanbul da listede
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı hava durumu tahmini tuttu ve 11 Kasım'da yurdun doğu bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Afyon, Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte kar beklenen iller...
Haftasonu planları olanlar aman dikkat! Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini duyurdu. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinde olacak fakat yurdun doğusunda kar başladı, bazı illerde kar yağışı devam edecek. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak?
Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu bölgelerinde ise yağmur ve kar yağışı beklentisi var.
Sağanak alarmı
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek.
Karla karışık yağmur
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.