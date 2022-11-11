Kar geliyor hafta sonu plan yapmayın! Meteoroloji il il uyardı İstanbul da listede

Karla karışık yağmur

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.