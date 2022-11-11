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Lionel Messi, Lothar Matthaeus'a ait Dünya Kupası rekorunun peşinde

Lionel Messi, Lothar Matthaeus'a ait Dünya Kupası rekorunun peşinde

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Lothar Matthaeus'a ait turnuva tarihinin en çok maç oynama rekorunu kırmaya çalışacak.

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Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.

Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus'un rekorunu egale edecek. Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.

Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı. Listede Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyan savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer aldı.

Arjantin'in ve futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislaw Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.

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