BEDAŞ uyardı mumları hazırlayın! Bu ilçelerde gece karanlık geçecek

BEDAŞ, İstanbulluları uyardı. 11 Kasım 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler? BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçeleri tek tek açıkladı. İşte, 11 Kasım 2022 elektrik kesintisi...

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11 Kasım 2022 elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna İstanbullu vatandaşlar yanıt arıyor. BEDAŞ İstanbul'un birçok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bunun üzerine İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler? sorusu gündeme geldi.

İşte, 11 Kasım Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

Arnavutköy

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AYTEKİN, BERKKAN, FATİH, GÜLİBRİŞİM, HATİPLİ, MÜLAYİM, NARGÜL, OLCAY, SEVBAN MEHMET, İCLAL sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ERGİN, VEDA sk / YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, CANİK, ELÇİN, HARZEMŞAH, HOŞSEDA, KIBRIS, NAİM, ORHANGAZİ, SERRA, TOLGA, YURDAER, ÖZBAY sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BADEM, CEREN, FEVZİ ÇAKMAK, HOCA, IŞIK, KIRIM, SEYMEN, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ACARKAN sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1092., 1093., 1095., 1096., 1098., 1099., BİRLİK sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1183., 1236. sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah ., 1689.1690 1691. SK bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2563., 2564., İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 11/11/2022 15:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KIBRIS, SAHRA, ÇELİK HANÇER 6., ÖZLER sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, İNŞİRAH, İĞDELİ sk / ETİLER mah BEBEK DAĞI, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, GÜLŞEN, İĞDELİ sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, DUVARCI, MUALLİM NACİ, PORTAKAL YOKUŞU, REŞATAĞA, ŞAİR NECATİ sk bölgelerinde 11/11/2022 12:00:00 - 11/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 31., 78., 80., HÜRRİYET, KERVANSARAY, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADNAN KAHVECİ, ENVER ADAKAN, PEYAMİ SAFA sk / BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, ALP, ALİ KUŞÇU, ATATÜRK, BAŞAK, CEYLAN, CUMHURİYET, DERYA, ENVER ADAKAN, GONCA, İSTİKLAL sk / CUMHURİYET mah CUMHURİYET, ÇANDARLI sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 29., 33., 35., 80., 90., 98., ATA, BAŞKENT, KERVANSARAY, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, OLİMPİYAT sk bölgelerinde 11/11/2022 13:00:00 - 11/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AYAZMA, AYAZMA ALTI, AYAZMA ÜSTÜ, ORKİDE, YASEMİN, YILDIRIM sk bölgelerinde 11/11/2022 10:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU, SAYDAĞ sk / ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607. sk / ŞEHİTLER mah BOSTAN, BURCU, DIŞBUDAK, HARMAN, SIĞLA, ÇAM sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah AŞKIN, BESTEGÜL ÇIKMAZI, GÜLDEN ÇIKMAZI, HAMİDİYE ÇIKMAZI, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, SALKIM ÇIKMAZI, TÜMSEK, VAKİT ÇIKMAZI, ZİVER, ÖNDER ATATÜRK, ÖZYURT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah AKSUNA, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURÇ, CANBERK, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, SEYHAN, YALIKÖY sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, ASLAN, BEŞ KAVAKLAR, BURÇAK, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, DUTLUK ÇIKMAZI, FETİH, GÖKHAN KALAYCIOĞLU, KARAÇAY ÇIKMAZI, KAVAKLAR, KAVAKLIK ÇIKMAZI, KÜHEYLAN, MEHMET ŞANLI, OLCAY, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, TOMURCUK, ÖZGE, İBRAHİM KILIÇ ÇIKMAZI, İSKENDER ÇIKMAZI, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah HAMZA, HAMİT, HAMİYET ÇIKMAZI, TEKİRDAĞ sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 501., 502. sk / SÜLEYMANİYE mah 831., 834. sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 160., 174., ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk / SULTANİYE mah 654. sk / ZAFER mah 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ, RIFAT ILGAZ sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERGENE, YAĞMUR, ÇİSE, ÜVEYİK sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1925., 1926., UFUK sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 283., 284., 287., OKURLAR sk / NAMIK KEMAL mah 19. sk / İNCİRTEPE mah 248., 249., 252., 253., 279., 280., 281., 282., 283., İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah ONDOKUZ MAYIS sk / FATİH mah 857., 858., 859., 862., 863., 864., 865., 866., PAZARYOLU sk / PINAR mah 1267., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1282., 1286., 1287., AHMET ARİF, ONDOKUZ MAYIS sk / YEŞİLKENT mah 1272. sk / ÜÇEVLER mah PAZARYOLU sk bölgelerinde 11/11/2022 10:00:00 - 11/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KEKLİK, 2.KARTAL, 3.IHLAMUR, 3.MEŞE, BELEDİYE, GÖKTÜRK, HACI AHMET, IŞILDAR, KABAN, KIVRIM, NEHİR, PANAYIR ÇAYIRI, SADIK, TAŞÇI, ÇAMGÜZELİ, İSTANBUL sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 11/11/2022 09:30:00 - 11/11/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-IŞIKLAR mah IŞIKLAR İSTANBUL , ZEYTİNDALI sk bölgelerinde 11/11/2022 10:00:00 - 11/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah ÇİÇEKSUYU sk bölgelerinde 11/11/2022 10:30:00 - 11/11/2022 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah YENİ CAMİİ sk / MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / RÜSTEMPAŞA mah ALACA HAMAM, MARPUÇÇULAR, SAKA MEHMET, VASIF ÇINAR, YENİ CAMİİ sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK, HACI KÜÇÜK CAMİİ, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, KEFELİHAN, MACUNCU, MACUNCU ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VASIF ÇINAR, İRFANİYE sk / TAHTAKALE mah SABUNCUHANI sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEĞİRMEN, GÜZEL ÇALGICI, KEHRİBAR, KİLİSE ALTI, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, TURŞUCU MUSA, İNEBEY sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BAĞDAT, DEMİRCİ, DENİZCİ, DİCLE, FENER, GAYE, GÜNDOĞAR, IŞIK, KUYULU, KİBAR, REZAKİ, SAYAR, SOĞANAĞA, YALÇIN, YEŞİLTEPE, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ, ŞEHİTLER, ŞENCAN sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah NADİDE, ZEKİ sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MARMARA sk / HAZNEDAR mah TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞAR, ELA, FETİH, GÖMEÇ, GÜLİBRİŞİM, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE sk bölgelerinde 11/11/2022 09:30:00 - 11/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN, BAŞAR, CENGİZ TOPEL, ELİBOL, GÜLAÇAN, GÜNEŞ, HELAL, MİNE, SABIR sk bölgelerinde 11/11/2022 09:30:00 - 11/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ASLAN, AYAZ, DOĞU, EVRİM, GÜZELDERE, KESİKLER, TALATPAŞA, TAN, TARIM, ÇELENK, ÇEVRE, ÇİFTÇİ, ÇİNİ sk / YAHYA KEMAL mah TALATPAŞA sk bölgelerinde 11/11/2022 10:00:00 - 11/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS, ÇİLE sk / SULTAN SELİM mah BADE, BADEM, BARIŞÇI, BATANAY, BENT, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BUZBAĞ, BÜLENT, BİLENİR, BİLGE, BİLGİN, GÖKDOĞAN, GÜLDALI, SEVECEN, SULTAN SELİM, TADİLAT, TAŞÇI sk / YEŞİLCE mah ATANUR, AYDINLAR, BEYZADE, DAL, DALGIN, DALGIN ÇIKMAZI, DAMAR, DEFİLE, DENK, DERGİ, KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI, ÖMÜR sk bölgelerinde 11/11/2022 14:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.FABRİKALAR, 1.KARACA, 1.ÖZLEM, 2.ÖZEN, 2401., 2404., 4.YILDIZ, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT ÖNDER BALKAYA sk bölgelerinde 11/11/2022 10:00:00 - 11/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 11/11/2022 11:00:00 - 11/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, TOPÇU, YİĞİTLER, ŞEN AYDIN sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah GÜLER, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TÜMKE sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk / TARABYA mah MURAT, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 11/11/2022 14:00:00 - 11/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKTÜRK, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, HASGÜL, KESTANE, KUŞBURNU, PİLOT, SOFİ, SÜMER, UĞUR MUMCU, İLHAN SELÇUK sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR, MÜKERRER sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 15., 220., 229., 62/2., 63., 63/4., 64/3., İSA YUSUF ALPTEKİN sk bölgelerinde 11/11/2022 10:00:00 - 11/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.