İstanbul kilitlendi Ekrem İmamoğlu 'ahmak sözü' nedir Süleyman Soylu'ya mı YSK'ya mı söyledi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ahmak davası' gündeme oturdu. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıl hapis istemiyle açılan davanın temeli bir söze dayanıyor : ahmak... Peki Ekrem İmamoğlu bu sözü YSK üyeleri için mi yoksa Süleyman Soylu'nun 'ahmak lafına' yanıt olarak ona yönelik mi söyledi. İşte Ahmak davasına sebep olan o sözler:

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İSTANBUL Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 'ahmak davasının' 11 Kasım 2022 cuma günü (bugün) duruşması görülüyor. Ekrem İmamoğlu'na bu dava ile 4 yıl hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. Davanın temeli ise 'ahmak' sözü... Ekrem İmamoğlu 'ben YSK için söylemedim' dese de davayı açan YSK üyeleri oldu. Peki ahmak sözü nereden nasıl ortaya çıktı...

Ekrem İmamoğlu ne dedi?

Ekrem İmamoğlu, üç yıl önce, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde konuşmuştu. Toplantı, Türkiye’deki yerel seçimlere dair hazırlanan rapor üzerine olağan bir buluşmaydı. Katılımcılar arasında, AKP dahil, farklı partilerin belediye başkanları vardı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi dahil, yaşanan olayları eleştirmiş ve şunları söylemişti:

-“Sadece üç ayda, 13 bin oydan 806 bin oya çıkan bir farkla bedel ödeten bir halk var.”

Süleyman Soylu : Ahmağa söylüyorum

Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri Türkiye medyasına düşünce İçişleri Bakanı Soylu’dan şu sözler geldi:

- “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek.”

Ekrem İmamoğlu ahmak sözü

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'nun 'Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum' lafı üzerine davaya konu olan şu cevabı verdi:

- “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır.”

İşte 'ahmak' davası böyle başladı. Sözlerin muhatabı Soylu olsa da YSK (Yüksek Seçim Kurulu) Ekrem İmamoğlu, hakkında 'ahmak' sözünden dolayı dava açtı. Ekrem İmamoğlu'nun “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçlamasıyla, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istendi.

Davanın eski hakimi : Siyasi yasaklı telkin iddiası

Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davası hakimiyle de polemik konusu oldu. Davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hakimi Hüseyin Zengin, Haziran 2022’de, yaz kararnamesiyle, Samsun’a gönderilmişti. Yerine aynı adliyeden bir başka hakim getirilmişti. Zengin, İstanbul’da, sadece bir yıldır görev yapıyordu. Bu yer değişikliği olağandışı görünüyordu. Eşi hamile olan Hüseyin Zengin de durumdan rahatsız olmuş olacak ki HSK’ye itiraz etti. Hüseyin Zengin sürgün sonrası yakını olan hakimlere şunları söylüyor:

-“Ben de hükümete destek veriyorum. Hatta eşim, hükümetin desteklediği 2 No’lu Baro’da çalışıyor. Ancak ben hâkimim. Tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla, İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi. Bu suçlara ilişkin daha önce verilmiş kararları inceledim. Vicdani olarak, böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında, asgari sınırdan ceza verip, hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim, hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı.”