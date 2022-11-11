Dünyanın yeni kabusu oldu Türkiye'de ilk kez 2009'da görüldü Hande Fırat büyük tehlikeyi yazdı

Metamfetamin adlı uyuşturucu tehlikesine dikkat çeken Hande Fırat, siyasetçilerin uyuşturucu polemiğine tepki gösterdi. Metamfetamin'in yol açtığı zararlarını yazan Fırat, "İçişleri Bakanlığı ilk kez bir uyuşturucu madde için 16 maddeden oluşan gizli bir genelge çıkardı. " dedi.

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Metamfetamin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar" iddiasıyla gündeme geldi.

“Metamfetamin” dünyada eroinden sonra en tehlikeli narkotik madde olarak kabul ediliyor. Ancak ne yazık ki dünya genelinde eroinden daha hızlı yayılıyor.

Karanlık yolu adı Metamfetamin

Türkiye’de ilk kez görüldüğü tarih 2009 yılı. Güçlü bağımlılık yapıyor, bağımlılığı tedavi etmek için şu an onaylanmış bir ilaç bulunmuyor.

Depresyondan paranoyaya, bipolar bozukluğa, halüsinasyonlara, şizofrenik sanrılara giden karanlık yolun adı Metamfetamin.

Türkiye'ye yeni giren bu uyuşturucuyla ilgili Hande Fırat, "Siyasi kavganın çok ötesinde yer alan büyük tehlike 1" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gizli genelge çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı'nın ilk kez bir uyuşturucu madde için 16 maddeden oluşan gizli bir genelge çıkardığını yazan Fırat, genelgede güvenlik birimlerine yönelik bilgilendirmenin yanı sıra, alınması gereken tedbirler de yer aldığını aktardı.

Neden hedef ülke Türkiye?

"Mazota benzeyen Metamfetamin Türkiye’ye daha çok likit giriyor. Kimi zaman bir göçmenin sırtında, kimi zaman tırlarda zulalarda ele geçiriliyor. Son olarak radyatör sularının içinde yakalandı." diyen yazar, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Ancak İran’dan giren tehlikeli uyuşturucunun hedef ülkesi Türkiye olarak görünüyor. Adı ne olursa olsun her türlü uyuşturucu madde üretim, kaçakçılık ve ticaretinin uluslararası boyutu var.

Afganistan, Pakistan ve Kuzey İran’da üretilen Metamfetamin’in hedefine bu bölgede neden Türkiye konuldu? Çok boyutlu yürütülen mücadelede üst düzey kaynaklarım bunu şöyle açıkladılar:

İran uzun zamandır uluslararası ambargolar, iç karışıklıklar, ekonomik sıkıntılar, halkın sokak isyanları ile uğraşıyor.

Afganistan’daki süregelen istikrarsızlıkla birlikte, ister istemez İran’ın resmi politikası olmasa da; kaçakçıların ve zehir tacirlerinin oluşturmaya çalıştığı bir rota var. Hedef ülke Türkiye olsa da bir sonraki aşamanın Avrupa olacağı düşünülüyor.

Güvenlik güçleri Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesinin, terörle mücadele kadar önemli haline geldiğine dikkati çekiyor. İran sınırına da örülen ve örülmeye devam eden duvarın bir nedeni de uyuşturucu ile mücadele."

Hande Fırat'ın yazısının tamamı