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Sözleşmeli memurlar bu ay kadrolu olacak! Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret ve EYT açıklaması

Sözleşmeli memurlar bu ay kadrolu olacak! Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret ve EYT açıklaması

Kadro bekleyen on binlerce kadrolu memura müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz." dedi. Bakan Bilgin asgari ücret için de konuştu...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den beklenen müjde geldi. Bakan Vedat Bilgin, TBMM'de bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor. Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz" dedi.

Asgari ücret açıklaması...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personellerin çalışma şartlarıyla ilgili düzenlemeyi tamamladıklarını duyurdu. Bilgin, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" dedi.

Asgari ücrete yapılacak zam

Asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin de konuşan Bilgin, "Sizin beklentiniz nedir bilmiyorum ama emin olun enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralığın ilk haftasında toplanacak. Asgari ücret artışı enflasyon karşısındaki gerileme etkisini ortadan kaldıracak" ifadelerini kullandı.

EYT için şartları tutan 1.5 milyon kişi var

Bakan Bilgin, EYT çalışmalarına da değindi, ilk kez sayı verdi. Şartları dolduran 1.5 milyon kişi olduğunu belirten Bilgin, düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulacağını söyledi. Bilgin, "1,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren düzenlemeyi Aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceğiz. Yeni yılla birlikte EYT devreye girmiş olacak. Yaş şartını kaldırsak emekli olacak 1,5 milyon insan var. EYT'de yaşı bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız" diye konuştu.

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