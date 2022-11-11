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İşverenlerde EYT çağrısı Bakan Bilgin'e ilettiler kıdem tazminatında iki formül

İşverenlerde EYT çağrısı Bakan Bilgin'e ilettiler kıdem tazminatında iki formül

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hazırlıkları devam ederken, işverenler "işletmeleri de gözeten bir çözüm" çağrısı yaptı. Kıdem tazminatı için sıfır faizli ya da düşük faizle kredi talep edildi. İkinci bir formül olarak işverenler Bakan Bilgin'den kıdem tazminatı ödemelerine 4 veya 5 taksit imkanı sağlanmasını istedi.

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İşverenler, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar”la ilgili düzenlemenin oluşturacağı mali yük için finansman desteği istiyor.

Düşük faizli kredi

Düzenlemeyle birlikte gündeme gelecek kıdem tazminatı ödemeleri için sıfır faizli ya da düşük faizle kredi talep edildi. Kredi Garanti Fonu benzeri bir finansman modeliyle destek talebi gündeme getirildi.

Taksit seçeneği

Taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e de ileten işverenler, ikinci bir formül olarak kıdem tazminatı ödemelerine 4 veya 5 taksit imkanı sağlanmasını istedi. Yürürlükteki yasalara göre kıdem tazminatının peşin ödenmesi gerekiyor.

Taksitli ödeme işçi ile işveren anlaşırsa mümkün

NTV'nin haberine göre; kıdem tazminatını taksitle ödeme, sadece işçi ve işverenin anlaşması halinde mümkün.

"Nakit dengemizi bozmasın"

Bazı şirketlerin kıdem tazminatı yükünün 1 milyar lirayı aştığına dikkat çekilirken, işveren örgütleri, “kıdem tazminatı yükü nakit dengemizi bozmasın” beklentisini dile getirdi.

İşverenlerin EYT düzenlemesiyle ilgili beklentilerini ilk olarak TİSK, 3 Kasım’daki açıklamasıyla gündeme getirmişti.

TİSK başkanı Özgür Burak Akkol, düzenlemenin nitelikli iş gücü kaybı ve kıdem tazminatı yükü gibi ek maliyetleri de gözetecek uygun çözümlerle hazırlanmasının kritik olduğuna dikkat çekmişti.

TİSK, 9 Kasım'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşüp taleplerini iletmişti.

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