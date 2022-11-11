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Ankara'da Afgan cinayeti esrarı! Bir evde 5 Afganın cesedi bulundu meğer hepsi...

Ankara'da Afgan cinayeti esrarı! Bir evde 5 Afganın cesedi bulundu meğer hepsi...

ANKARA Altındağ ilçesindeki Afgan cinayeti esrarı sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü 5 Afganın cesedinin bulunduğu evin sokağında önlemler aldı. Esrarengiz cinayeti soruşturan emniyet 5 kişinin 1 hafta önce öldürüldüğünü belirledi.

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ANKARA Altındağ ilçesinde Örnek Mahallesi’nde yaşayan Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan aileleri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine şahısların yaşadığı Örnek Mahallesi’ndeki eve giden ekipler, eve girdiklerinde 5 şahsın cansız bedenleriyle karşılaştı. Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin ediliyor. 

Kimlikleri belirlenecek

Esrarengiz cinayetlere ilişkin savcılık soruşturma başlattı. Açıklamada "Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı nezaretinde Adli Tıp Başkanlığı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi. 

Sokakların hepsi kapatıldı

5 kişinin 1 hafta önce bıçaklanarak öldürüldüğü evin bulunduğu sokakta önlemler var. Sabahın ilk ışıklarında olay yerine çıkan tüm sokakların polis ekipleri tarafından kapatıldığı görülürken, güvenlik önemleri ise üst düzeyde olduğu görüldü.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 5 şahsın ölümüyle ilgili olayın bütün boyutlarıyla soruşturulduğunu belirtti.

Ankara Valiliği açıklamasında esrarengiz cinayeti ilişkin şu bilgiler verildi:
-“Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır".

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