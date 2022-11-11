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Ankara'da 5 Afgan'ın öldürüldüğü olay! Detaylar çıktı polis böyle bulmuş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ankara'da 5 Afgan'ın öldürüldüğü olay! Detaylar çıktı polis böyle bulmuş

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

Ankara'da 5 Afgan'ın öldürüldüğü olay! Detaylar çıktı polis böyle bulmuş

Örnek Mahallesi'nde dün akşam 5 kişinin ölü bulunduğu ev ve çevresi, polis ekiplerince olay yeri şeridi çekilerek kapatıldı.

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Ankara'da 5 Afgan'ın öldürüldüğü olay! Detaylar çıktı polis böyle bulmuş

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda incelemeler günün ağarmasıyla devam etti.

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Ankara'da 5 Afgan'ın öldürüldüğü olay! Detaylar çıktı polis böyle bulmuş

Dolapta elleri bağlı

Öte yandan, dün ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin bir cesedi evde bulunan dolapta elleri bağlı şekilde bulduğu öğrenildi.

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Ankara'da 5 Afgan'ın öldürüldüğü olay! Detaylar çıktı polis böyle bulmuş

Şahısların 1 hafta önce öldüğü iddia edilirken, olay yerine çıkan tüm sokakların güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldığı görüldü.

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