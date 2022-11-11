Antalya bu levyeli hırsızı arıyor! Her gece bir markete giriyor sadece 2 şey alıyor

ANTALYA Serik ilçesinde hemen her gece bir market bu hırsızın hedefi oluyor. Esnafın 'levyeli hırsız' dediği kişi hala yakalanabilmiş değil. Hern gece bir markete giren levyeli hırsız 2 şey alıyor: Alkol ve para...

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Antalya'nın Serik ilçesi esnafının başı levyeli hırsızla dertte. Son olay Merkez mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Marketin kapısını levye ile saniyeler içerisinde açan hırsız, kasadan paraları ve alkol şişelerini poşete koyarak hızla kaçtı.

Levye ile açıp giriyor

Hırsızın elindeki levye ile saniyeler içinde kapı kilidini kırarak içeri girmesi ve market kasasından paraları alarak alkol şişelerini poşet içine koyma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah dükkânı açmak için gelen market sahibi kapının açık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kamerasını izleyince durumun farkına varan Ali Sipahi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sabah gelince marketi açık buldu

Dükkanın açık olduğunu görünce şaşırdığını belirten Ali Sipahi, "Sabah 06:30'da dükkanı açtığımızda açık olduğunu gördük. Dolayısıyla hemen kasaya yöneldik ve 2 bin lira paramızın kaybolduğunu ve daha sonra görüntüleri izleyerek, 5 adet alkolün çalındığını fark ettik. Bunun üzerine emniyete haber verdik. Emniyet ekipleri sağ olsun gerekli çalışmaları yaptı ve konuyu savcılığa intikal ettirdik" dedi.

Hırsızın çok profesyonel olduğunu öğrendiklerini belirten Sipahi, "Elinde levye ile geldiğini görüyoruz. Profesyonel olduğunu öğrendik. Emniyet güçleri de zaten kendisini aramakta olduğunu söylediler ama ne yazık ki bulunamıyor. Umarız bundan sonra hiç bir esnafımız böyle kötü bir haberle karşılaşmaz. Kameranın altında böyle bir şey olacağına hiç ihtimal vermiyordum. Demek ki bu vatandaş kamera filan dinlemiyor. Çantasında getirdiği aletlerle, anahtar, kepenk olsun fark etmiyor diye düşünüyorum. Emniyet birimlerimize güveniyoruz. İnşallah hiç bir vatandaşımız bu durumlarla karşılaşmaz" diye konuştu.