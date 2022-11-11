BIST 4.506
DOLAR 18,56
EURO 19,08
ALTIN 1.054,10
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Bakan Kurum'dan Sur paylaşımı: Yıktılar biz yaptık

Bakan Kurum'dan Sur paylaşımı: Yıktılar biz yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarihine, kültürüne yakışır bir Sur'u yeniden inşa ettiklerini açıkladı.

Abone ol

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki restorasyon ve inşa çalışmalarına ilişkin video paylaştı.

Kurum, "Yıktılar, biz yaptık. Yaktılar, biz yine yaptık. Tarihine, kültürüne yakışır bir Sur'u yeniden inşa ettik." ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından Sur'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Diyarbakır İl Müdürü Nurullah Bilgin de Sur'un eski hali ile yeni hali arasındaki fotoğrafların kıyaslandığı zaman bütün anıtsal eserlerin etraflarının işgal altında, derme çatma herhangi bir mühendislik hizmeti görmemiş yapılarla dolu olduğunu aktardı.

Bilgin, "Tüm bu alanlar temizlendi, Diyarbakır Kalesi'nin silueti ortaya çıkarıldı. Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ve İLBANK tarafından çalışmalar tamamlandığı zaman camileri, hanları ve kiliseleri ile Sur tam bir açık hava müzesi olacak." bilgisini paylaştı.

3 bin 822 iş yeri ve konutun cephesi yenilendi

Videoda, çalışmalar sırasında tarihin ve doğal güzelliklerin korunması için büyük hassasiyet gösterildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sur ilçesine 506 konut inşa edildi, 3 bin 822 iş yeri ve konuta da cephe yenileme çalışması yapıldı. Tüm bunlar yapılırken şehrin tarihi ve doğal güzelliğinin korunması için büyük hassasiyet gösterildi. Yapılar, cumbasıyla eyvanıyla havuzu ve avlusuyla aslına uygun tasarlandı. Çalışmalarda 300'ün üzerinde mimar ve sanat tarihçisi görev aldı. Kadim bir medeniyete sahip Diyarbakır'da Kurşunlu Camisi, Ulu Cami, Surp Giragos Kilisesi ve Protestan Kilisesi gibi tarihi geleceğe aktaran eserlerin de restorasyonu yapıldı. Tarihi eserler, tüm bu çalışmalarla yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bölgeye sosyal alanlar, spor tesisleri, okullar yapıldı. Yeşil alanlar artırıldı, tarihi Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri arasına Millet Bahçesi yapıldı."

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti ilk kez açıkladı! Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz
İYİ Parti ilk kez açıkladı! Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz
Ankara'da Afgan cinayeti esrarı! Bir evde 5 Afganın cesedi bulundu meğer hepsi...
Ankara'da Afgan cinayeti esrarı! Bir evde 5 Afganın cesedi bulundu meğer hepsi...
Lionel Messi, Lothar Matthaeus'a ait Dünya Kupası rekorunun peşinde
Lionel Messi, Lothar Matthaeus'a ait Dünya Kupası rekorunun peşinde
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İşverenlerde EYT çağrısı Bakan Bilgin'e ilettiler kıdem tazminatında iki formül
İşverenlerde EYT çağrısı Bakan Bilgin'e ilettiler kıdem tazminatında iki formül
BEDAŞ uyardı mumları hazırlayın! Bu ilçelerde gece karanlık geçecek
BEDAŞ uyardı mumları hazırlayın! Bu ilçelerde gece karanlık geçecek
İstanbul kilitlendi Ekrem İmamoğlu 'ahmak sözü' nedir Süleyman Soylu'ya mı YSK'ya mı söyledi
İstanbul kilitlendi Ekrem İmamoğlu 'ahmak sözü' nedir Süleyman Soylu'ya mı YSK'ya mı söyledi
Sözleşmeli memurlar bu ay kadrolu olacak! Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret ve EYT açıklaması
Sözleşmeli memurlar bu ay kadrolu olacak! Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret ve EYT açıklaması
Dolar endeksi bir günde yüzde 3 geriledi güçlü dolar senaryosunun sonuna gelindi
Dolar endeksi bir günde yüzde 3 geriledi güçlü dolar senaryosunun sonuna gelindi
Dünyanın yeni kabusu oldu Türkiye'de ilk kez 2009'da görüldü Hande Fırat büyük tehlikeyi yazdı
Dünyanın yeni kabusu oldu Türkiye'de ilk kez 2009'da görüldü Hande Fırat büyük tehlikeyi yazdı
Zam üstüne zam yağmıştı! Bu yapılırsa tavuk 30 lira olacak
Zam üstüne zam yağmıştı! Bu yapılırsa tavuk 30 lira olacak
Bakan Koca hayırlı olsun dedi müjdeyi duyurdu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca hayırlı olsun dedi müjdeyi duyurdu! Resmi Gazete'de yayımlandı