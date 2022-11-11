İçişleri Bakanlığı'ndan dezenformasyon Tolga Şardan'a davası! Hangi Büyükelçi görevlendirdi?

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında Sarallar Çetesi operasyonu nedeniyle yaşandığını iddia ettiği diyalog nedeniyle dava açacağını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun müşaviri Burak Gültekin, T24 yazarı Tolga Şardan’ın kaleme aldığı “Sarallar soruşturmasının perde arasında Soylu ile Aktaş arasında yaşananlar” köşe yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Gültekin, Tolga Şardan'ın bir büyükelçi tarafından görevlendirilerek bu yazıları yazdığını öne sürdü.

Tolga Şardan ne yazmıştı?

Tolga Şardan, bugün Büyüteç başlığıyla “Sarallar soruşturmasının perde arkasında (İçişleri Bakanı Süleyman) Soylu ile (İstanbul Emniyet Müdürü Zafer) Aktaş arasında yaşananlar” içerikli bir köşe yazısı yazdı. Şardan, Sarallar soruşturmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu’nun ‘bana neden haber vermediniz?’ sözlerine Emniyet Müdürü Aktaş'ın ‘size her söylediğimizde sızıntı oldu’ cevabı verdiğini idda etmişti. Yaşanan tartışma üzerine Soylu'nun Zafer Aktaş’ı İstanbul Emniyet Müdürlüğü grevinden almak istediği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna karşı çıktığını öne sürmüştü.

Dezenformasyon Yasası kapsamında...

Bakan Müşaviri Gültekin, paylaşımında şunları kaydetti: “Hayatı, ahlakı, çöküntü örneği olan T24 yazarı, büyükelçi tarafından görevlendirildiği bir iftirayı veya yalanı daha kaleme almış. Yıllarca Bakanlık ve Emniyet koridorlarında sürten bu büyükelçi elemanı, 6 yıldır yasaklı. Bakanımız hakkında yüzlerce yalanın sahibi, bu müfteri (karalamacı)a hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca Dezenformasyon Yasası ile de bu müfterinin iftira ve yalanı, yüzüne vurulacak.”