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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na dava

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na dava

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretleri nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık hakaret davası açtıklarını açıkladı.

Soylu paylaşımında "Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar. Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık." dedi.

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