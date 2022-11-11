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Dev timsah küçük çocuğu yedi! Anne ve babası çaresizce izledi: Her yerde cesedini arıyorlar!

Dev timsah küçük çocuğu yedi! Anne ve babası çaresizce izledi: Her yerde cesedini arıyorlar!

Kosta Rika'nın Limón şehrinde 8 yaşındaki çocuk, ailesinin gözleri önünde bir timsah tarafından suya çekilerek öldürüldü. Son günlerde baş gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle arama çalışmaları zora girdiği için çocuğun cesedi bulunamadı.

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Kosta Rika'nın Limon şehrindeki Matina Nehri'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Ailesiyle birlikte nehirde eğlenmeye giden 8 yaşındaki Julio Otero Fernández Jr, nehir kenarında oynadığı sırada aniden ortaya çıkan timsah tarafından suyun içerisine sürüklendi.

Çocuğun sürüklendiği sırada anne ve babası da nehir kenarındaydı. Aile, çocuklarını timsahın elinden kurtarabilmek adına hiçbir şey yapamadı.

Yapılan çalışmalarda ne Julio Otero Fernández Jr'ye ait bir kalıntı ne de timsah bulunabildi.

Limón Valisi Tatiana Díaz konuyla ilgili, "Timsah, çocuğu yuvasına ya da mağaraya götürmüş olabilir ancak hangi yuva ya da mağara olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Aile taşınmayı planlıyor
Ebeveynleri Don Julio ve Margini Fernández Flores ise bu olaydan sonra, yaşları 3 ile 16 arasında değişen diğer dört çocuklarını korumak amacıyla Nikaragua'ya taşınmayı planlıyor.

8 yaşındaki çocuğun annesi, "Matina'da yaşamaya devam etmek imkansız çünkü evin her köşesinde bize Julito'yu hatırlatan, bize çok acı veren bir şey buluyoruz. Bu yüzden buradan gitmemiz gerekecek. Diğer çocuklarım güçlü davranıyor ama üzgün oldukları fark ediliyor. Olanları hatırlayınca gözyaşı dökmemek mümkün değil" dedi.

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