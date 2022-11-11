İstanbul'da 12 emniyet müdürü terfi etti! Tansu Çiller'in koruma müdürü de 1. Sınıf oldu

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 12 emniyet müdürü rütbe terfisi alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Terfi alanlar arasında eski Başkakanlardan Tansu Çiller'in koruma müdürlüğünü de yapan Cem Erol da var.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) rütbe terfileri açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunan 11 emniyet müdürü, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü Rütbesi'ne terfi etti. 1. Sınıf'a terfi eden emniyet müdürlerinin isimleri şöyle:

- Personel Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Çamuroğlu.

- İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tanık Koruma Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Ataş.

- Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba.

- Baltalimanı Polisevi'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ellik.

- Bölge Trafik ve Trafik Tescil Şube Müdürlükleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şaşmaz.

- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Doğan.

- Anadolu Yakası İlçeleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Burak Bal.

- Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya.

- Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk.

- Fatih İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy.

- Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun.

- Eski Başbakan Tansu Çiller'in bir dönem koruma müdürlüğünü yapmış olan Cem Erol.