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Şırnak’ta kandırıp dağa çıkardı İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şırnak’ta kandırıp dağa çıkardı İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, Şırnak’ta kandırdığı gençleri kırsaldaki terör kamplarına gönderdiği iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak’ta gençleri kandırarak bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kırsaldaki kamplarına gönderdiği gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan K.T. (43) adlı örgüt yanlısı bir kişinin İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı.

Hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlaması bulunan ve örgütsel dokümanlarda adı ‘PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu’ yönünde ifadeler yer alan şüpheli K.T., emniyet birimlerince yakın takibe alındı.

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde yakalanan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınıp sorgulanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T., çıkarıldığı İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklandı.

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