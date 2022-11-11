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Balık fiyatları yarı yarıya düştü!Hangi balık tezgahlarda kaç para oldu?

Balık fiyatları yarı yarıya düştü!Hangi balık tezgahlarda kaç para oldu?

Denizlerde balık sezonu hareketliliği yaşanıyor. İzmir'de kasım ayı itibariyle vatandaşların en çok tercih ettiği ve balıkçıların en çok sattığı balık palamut oldu. Balık fiyatları ise neredeyse yarı yarıya düştü.

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İZMİR’in Foça ilçesindeki balıkçılar, sezonun bereketli geçmesinin mutluluğunu yaşıyor. Sezonun bol balık çeşidi ile devam ettiğini ve fiyatların yaz mevsimine göre yarı yarıya düştüğünü belirten balıkçılar, en çok satılan balığın palamut olduğunu söyledi.

Balıkçı Ceyhun Ekinci, “Balık sezonu açılması ile birlikte balık fiyatlarında düşüşler yaşanmaya başladı. Bolluk var, yasaklar kalktı. Örnek verecek olursak palamut 150 TL’den 50 TL ye kadar düştü, deniz çuprası 350-400TL civarıydı 200 TL'ye kadar düştü. Kasım ayı çupranın zamanı şimdi tam zamanı en güzel yenilebilir balıklardan biridir çupra. Önümüzdeki aralık ayında levrek çok bollaşacak. Her balık zamanında bollaşır" dedi.

"Fiyatlar yarı yarıya düştü"

45 senedir balıkçılık yapan Süleyman Kıbrıslı da, "Tekir, barbun balığı 100 TL, deniz çuprası 100,150, 200 TL olarak fiyatları var. çim çim karidesin tabağı 100 TL" diye konuştu.

Balıkçı Murat Küçükdurgun ise "Kasım ayında balık çeşidi bollaşıyor, daha da fazlalaşıyor. Uskumru balığı, lidaki balığı, topan kefal, deniz çuprası, deniz levreği ve tekir bol miktarda çıkmaya başladı. Fiyatlar yüzde 50 düştü, ucuzladı. Mesela deniz levreği yazın 250 TL iken şuan 150 TL'ye düştü, uskumru 150 TL’den 70 TL'ye, tekir balığı 80 TL, yaz ayında 350 TL olan iri barbunlar şuan 150'TL'ye düştü. Fiyatlar gayet uygun" diye aktardı.

Yine balıkçı Menderes Gün de, şu ifadelere yer verdi:

"Kasım ayında balık boldur, yaz mevsimine göre her türlü balık çıkıyor. Fiyatlar yarı yarıya düştü, hatta yarıdan da aşağıya dörtte bire kadar düştü."

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