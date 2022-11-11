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Süper Lig ekibi Hulk'un peşine düştü: Devre arası yer yerinden oynayacak!

Süper Lig ekibi Hulk'un peşine düştü: Devre arası yer yerinden oynayacak!

Dzyuba ile yollarını devre arası gelmeden ayıran Adana Demirspor, ara transferde yine flaş bir isme imza attırmak için harekete geçti. Suarez, Pato gibi isimlerle adı anılan Adana Demirspor’un Atletico Mineiro’da forma giyen Hulk’un durumunu takip ettiği ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

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Yıllardır Türk kulüplerinin transfer etmek için uğraş verdiği Brezilyalı yıldız Hulk yine gündeme geldi.

Adana Demirspor, ara transfer döneminde yine tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Devre arasında dünyaca ünlü bir forvet almak isteyen Güney ekibi, Hulk’un peşine düştü.

Lacivert-Mavililer’de sezon başlarken Mario Balotelli’nin ayrılmasının ardından Dzyuba kadroya katılmıştı. Yıldız forvetten beklediği verimi alamayan Şimşekler, geçtiğimiz günlerde sözleşmeyi feshetti.

Başkan Murat Sancak’ın daha önce, "Balotelli erken ayrılsaydı Suarez, Pato, Hulk gibi isimlere yönelecektik" açıklaması hafızalarda yerini korurken yönetimin şimdiden Hulk transferi için devreye girdiği ifade edildi.

Hulk için resmi teklif yapılacak

Brezilya’da Atletico Mineiro forması giyen ve sözleşmesi devam ediyor olmasına karşın ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Hulk’a resmi teklifin yapılacağı bildirildi.

Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan Hulk, şu andaki takımı Atletico Minerio ise 114 maçta 65 gol atıp 18 asist yaptı.

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