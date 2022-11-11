Ekrem İmamoğlu davasında ilginç anlar! Savcı, İmamoğlu için siyasi yasak istedi

İSTANBUL büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davanın karar duruşmasında ilginç anlar yaşanıyor. Duruşmaya mahkemeye yeni atanan hakimin sözleri damgasını vurdu. Savcı mütalaasını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu hakkında ceza ve siyasi yasak istedi. Dava 14 Aralık'a ertelendi...

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan ve siyasi yasak istenen davanın duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşma öncesi Kartal Anadolu Adliyesi çevresi TOMA ve polislerle çevrildi. Kapılara polis barikatı kuruldu ve çoğu kişi içeriye alınmadı. Öte yandan gazeteciler de içeri alınmak istemedi. Bunun üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. İmamoğlu'nun duruşmasını ise çok sayıda CHP'li milletvekili ve partili takip ediyor.

FOX TV Muhabiri tanık olarak dinlendi?

Duruşmada tanık olarak dinlenen FOX TV Muhabiri Gülşah İnce, "Olay tarihinde Ekrem İmamoğlu’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında sarfettiği sözleri tırnak içinde alıntılayarak sondum. O da bunun karşılığında söylemiş olduğu sözler kamera kayıtlarında vardır, benim dışında o sırada orada başka medyadan arkadaşlar da vardı. Her şey kameralar önünde oldu. Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiren ve cevap hakkı düşündüğümüz için kendisi hakkındaki söylenen sözü alıntılayarak kendisine sorduk. Daha sonra bunu Süleyman Soylu'ya yanıt olarak haberleştirerek yayınladık." dedi.

Hakim: Bu sözlerin muhatabı belli ama...

Söz alan Avukat Gökhan Günaydın, "Ekrem İmamoğlu sözlerinin başında 'Lafa bakarım, laf mı diye söyleyene bakarım adam mı' diye sözlerine başlamıştır. Bu sözleri kime karşı söylediği anlaşılmış mıdır?” dedi. Hakim ise "Bu sözlerin söylediği tartışmasızdır. Bu sorduğunuz sorunun şu an söylediğiniz muhatabı belli tartışmasızdır" diye konuştu. Bunun üzerine Günaydın, "O zaman kayıt altına alalım" dedi. Hakim ise, "Ben böyle düşünüyorum ama hakimler kararlarıyla konuşur" diye yanıt verdi.

YSK üyeleriyle ilgili bir şey konuşulmadı

Avukat Kemal Polat ise "Demeç almaya gelirken YSK üyelerine yönelik diğer muhabirler arasında neden bu sözü attı, kendi aralarında bir konuşma oldu mu ya da YSK üyelerine yönelik bir atıf oldu mu?" diye sordu. Tanık Gülşah İnce, "YSK’ya yönelik eleştiriyi hiç düşünmedim. İstanbul seçimleri 6 Mayıs tarihinde iptal edildi. İkinci seçimde haziranda soruyu sorduğumuz tarih kasım ayıydı. YSK’ya eleştiri yapılsaydı o tarihe kadar yapılırdı, ben ve gazeteci arkadaşlarım YSK üyelerine yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır" diye cevap verdi.

Hakim: Muhatabının Soylu olduğu belli

Avukat Gökhan Günaydın, "'Lafa bakarım laf mı diye söyleyene bakarım adam mı' sözlerinin kime yönelik söylendiği sanığa sorulsun" dediği sırada mahkeme başkanı 'bu sözlerinin muhatabının Süleyman Soylu olduğu sözlerinin tutanağa geçirilmesini' istedi.

Hakim: Varsa aksini iddia eden biraz gülelim

Hakim, "Bu cümlenin Süleyman Soylu'ya söylenmediğini düşünen varsa dünyada gelsin. Biraz da gülelim. Herhangi bir çözümleme yapmaya gerek yok. Bu sözü kime söylediği belli. Süleyman Soylu’ya söylemiştir. Ben de o şekilde düşünüyorum" dedi.

Diğer tanıklar Necati Özkan ve Murat Ongun’un dinlenmesi istedi. Hakim, karara etkisi olmayacağını düşündüğünden reddetti. Avukat Kemal Polat, uzmanlardan alınan mütalaayı sundu ve değerlendirilmesini istedi. Hakim bu talebi de reddederek, “Mütalaalar davayı uzatmaya yönelik” dedi.

Hakim: Ne güzel işte bozma nedeni olur

Avukat Polat savunma hakkının kısıtlandığını söyledi. Bunun üzerine hakim, “Savunma kısıtlanırsa ne güzel işte sizin için bozma nedeni olur. Bu mütalaa, şu mütalaa…” dedi. Avukat Polat hakimin söylediklerinin tutanağa geçirilmesini istedi.

Bilirkişi raporu: YSK'ya gönderme yok

Duruşma savcısı dosyaya sunulan bilimsel mütalaadan bir bölüm okudu. Mütalaada özetle iki siyasetçi arasında yaşanan geçen tartışmada YSK’ya gönderme bulunmadığı belirtiliyor. Savcı, Doçent Doktor Murat Önok’un uzman tanım olarak dinlenmesini yönelik talebi olmadı. Hakim de Önok’un uzman tanık olarak dinlenmesi talebini reddetti.

Savcı mütalaasını açıkladı

Avukat Kemal Polat “İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına alamazsınız, usulü işlem yapamazsınız. Reddi hakim süreci devam etmektedir. Bu nedenle duruşmanın bu süreç sonlanana kadar devam ettirilmesi mümkün olmadığında duruşmanın ertelenmesini talep ediyoruz” dedi.

Savcı: Ceza verilsin, siyasi yasak getirilsin

Ardından savcı, Ekrem İmamoğlu ile ilgili mütalaasını açıklamaya başladı. Savcının mütalaasında, hakaret suçundan İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini ve siyasi yasak istedi. Dava, 14 Aralık saat 11.30'a ertelendi.

Kopyala yapıştır mütalaa ile...

Avukat Kemal Polat “Sayın iddia makamı kopyalı yapıştır mütalaasını okumakla yetinmiştir. Söyleyeceklerimizin, ileri sürdüğümüz delillerin sayın mahkemenin nezdinde karşılık bulmayacağı motivasyonu ile duruşmanın görüldüğünün bir başka göstergesi de budur” dedi.