Otomobil fiyatları 100 bin TL inebilir! Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını açıkladı.NTV'de yer alan habere göre Nebati, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.