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Otomobil fiyatları 100 bin TL inebilir! Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

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Otomobil fiyatları 100 bin TL inebilir! Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın otomobil fiyatlarına yansıması merak ediliyor.Matrah artırımı oranı ve otomobilin modeline bağlı olarak 50 ila 100 bin TL arasında indirim gündemde...İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobiller...

Otomobil fiyatları 100 bin TL inebilir! Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını açıkladı.NTV'de yer alan habere göre  Nebati, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.  Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

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Otomobil fiyatları 100 bin TL inebilir! Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? 

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Otomobil fiyatları 100 bin TL inebilir! Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression -504,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 554,900 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 599,100 TL 

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 691,600 TL

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Otomobil fiyatları 100 bin TL inebilir! Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life - 612,600 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life -717,700 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style - 779,500 TL

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