Otomobil fiyatları 100 bin TL inebilir! Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın otomobil fiyatlarına yansıması merak ediliyor.Matrah artırımı oranı ve otomobilin modeline bağlı olarak 50 ila 100 bin TL arasında indirim gündemde...İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobiller...
400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını açıkladı.NTV'de yer alan habere göre Nebati, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.
Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir?
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression -504,600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 554,900 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 599,100 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 691,600 TL
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life - 612,600 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life -717,700 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style - 779,500 TL