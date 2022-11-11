BIST 4.506
DOLAR 18,56
EURO 19,08
ALTIN 1.054,10
HABER /  GÜNCEL

Taliban'dan kadınlara bir darbe daha! Artık onu yapmak da yasak

Taliban'dan kadınlara bir darbe daha! Artık onu yapmak da yasak

A﻿fganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban kadınların Kabil'deki parklara girişini yasakladı.

Abone ol

Ahlak ve Erdem Bakanlığı'ndan bir sözcü BBC'ye yaptığı açıklamada, başkentteki parkları yöneten kişilere kadınların içeri alınmasına izin vermemeleri talimatını ilettiklerini söyledi. Taliban parklarda Şeriat kanunlarının uygulanmadığını ileri sürüyor. Afganistan'da Ağustos 2021'de Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden bu yana kadınların hak ve özgürlüklerinde önemli gerilemeler yaşandı.

Taliban'ın haremlik-selamlık ilkeleri uyarınca kadınların parkları ziyareti Pazar, Pazartesi ve Salı günleriyle sınırlandırılmış, diğer günlerde de erkeklerin girişine izin verilmişti. Şimdi kadınlar yanlarında erkek akrabaları olması durumunda dahi parklara alınamayacak. BBC'ye konuşan Ahlak ve Erdem Bakanlığı sözcüsü Muhammed Akif, "Bu kararı almak zorundaydık çünkü son 15 ay içinde, tüm çabalarımıza karşın insanlar parklara gidiyor ve şeriat kanunlarına saygı göstermiyordu" dedi. Akif "Sınırlamalar yanlarında mahrem bir erkek olsa bile tüm kadınları kapsıyor" diye konuştu.

"Bir kadın çocuklarıyla birlikte gelmişse parka girmesine izin verilmesi gerekir. "Bu çocuklar zaten güzel bir gün göremediler. Bari parklarda eğlenip oyunlar oynayabilsinler."

Kadınların parklara giriş yasağı genellikle çocuklu ailelerin gittiği, dönme dolap ya da çarpışan arabaların olduğu lunaparkları da kapsıyor. Yasak şu an için sadece Kabil'de geçerli görünüyor. Ancak geçmişte bu tür uygulamalar kısa süre içinde tüm ülkeye yayılmıştı. Park girişinde konuşan bir kadın içeri alınmaması karşısında duyduğu hayal kırıklığını şöyle dile getirdi:

"Bir kadın çocuklarıyla birlikte gelmişse parka girmesine izin verilmesi gerekir. "Bu çocuklar zaten güzel bir gün göremediler. Bari parklarda eğlenip oyunlar oynayabilsinler." Afganistan'da Taliban yönetimi altında kadınların hak ve özgürlüklerine çeşitli sınırlamalar getirildi.

Daha fazla hak ve özgürlük talep eden kadınlar şiddete uğradı. Ülkede kadınların yanlarında mahrem bir erkek olmaksızın seyahat etmelerine izin verilmiyor. Taliban'ın genç kızların okula gitmelerine yeniden izin vereceğini söylemesine karşın bu yönde bir ilerleme de sağlanmadı. Bazı kadınlar sağlık ve eğitim gibi sektörlerde çalışmaya devam ederken, birçok kadının işlerine son verildi.

Mayıs ayında kabul edilen bir kararname doğrultusunda kadınların toplum içinde burka giymesi zorunluluğu getirildi. Taliban 1990'larda ilk kez iktidara geldikleri dönemin aksine bu kez kadınların baskı altına alınmayacakları taahhüdünde bulunmuştu. Kadınların haklarına Şeriat hukuku çerçevesi içinde saygı göstereceklerini, çalışmalarına ve eğitim almalarına karşı durmayacaklarını söylemişlerdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Balık fiyatları yarı yarıya düştü!Hangi balık tezgahlarda kaç para oldu?
Balık fiyatları yarı yarıya düştü!Hangi balık tezgahlarda kaç para oldu?
Antalya'da tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör turist dehşet saçtı
Antalya'da tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör turist dehşet saçtı
Süper Lig ekibi Hulk'un peşine düştü: Devre arası yer yerinden oynayacak!
Süper Lig ekibi Hulk'un peşine düştü: Devre arası yer yerinden oynayacak!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İçişleri Bakanlığı'ndan dezenformasyon Tolga Şardan'a davası! Hangi Büyükelçi görevlendirdi?
İçişleri Bakanlığı'ndan dezenformasyon Tolga Şardan'a davası! Hangi Büyükelçi görevlendirdi?
Fenerbahçe istatistiklerde zirvede: Rakiplerine fırsat vermiyor! Son 14 maçında ise...
Fenerbahçe istatistiklerde zirvede: Rakiplerine fırsat vermiyor! Son 14 maçında ise...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na dava
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na dava
Antalya bu levyeli hırsızı arıyor! Her gece bir markete giriyor sadece 2 şey alıyor
Antalya bu levyeli hırsızı arıyor! Her gece bir markete giriyor sadece 2 şey alıyor
Bakan Kurum'dan Sur paylaşımı: Yıktılar biz yaptık
Bakan Kurum'dan Sur paylaşımı: Yıktılar biz yaptık
İYİ Parti ilk kez açıkladı! Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz
İYİ Parti ilk kez açıkladı! Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz
Ankara'da Afgan cinayeti esrarı! Bir evde 5 Afganın cesedi bulundu meğer hepsi...
Ankara'da Afgan cinayeti esrarı! Bir evde 5 Afganın cesedi bulundu meğer hepsi...
Lionel Messi, Lothar Matthaeus'a ait Dünya Kupası rekorunun peşinde
Lionel Messi, Lothar Matthaeus'a ait Dünya Kupası rekorunun peşinde