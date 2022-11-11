Didik didik aranacak! Türkiye'den doğalgaz hamlesi

Türkiye, Cezayir ile petrol ve doğalgaz alanında yeni bir anlaşmaya imza attı. Buna göre, iki ülke, Cezayir başta olmak üzere bölge ülkelerinde faaliyet gösterecek ortak bir petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracak.

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Türkiye ile Cezayir, ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kuruyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kurulacak şirketin başta Cezayir olmak üzere bölge ülkelerinde faaliyet göstereceğini, söz konusu ülke ile enerji ve madencilik alanında da yeni adımların atılacağını söyledi.

Cezayir’de düzenlenen 2. Cezayir Yatırım Konferansı'ndaki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı'nda, Türkiye’deki ve özellikle Cezayir’deki iş ve yatırım fırsatları konusunda görüşlerini sunduğunu belirtti.

Cezayir’de yaklaşık bin 500 Türk şirketinin olduğunu vurgulayan Dönmez, “Burada (Cezayir) zaten uzunca bir süredir birçok Türk şirketinin yatırımı var. Bin 500 civarında şirketimiz burada yatırım yapıyor ve bu şirketlerimizde yaklaşık 30 bin Cezayirli çalışıyor.” dedi.

Dönmez, Cezayir’de demir-çelikten tekstile, gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olduğunu ifade ederek, “Cezayirli yöneticiler Türk iş insanlarının burada yapmış olduğu yatırımdan ve ticaretten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını ve bunun artarak gelişmesi gerektiğini ifade ettiler” diye konuştu.

Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab ile de bir araya geldiğini ifade eden Dönmez, bu görüşmede enerji ve madencilik alanında atılabilecek yeni adımları değerlendirdiklerini söyledi.

"Bölge ülkelerde çalışmalar yürütecek"

Bakan Dönmez, Cezayirli mevkidaşı Arkab ile hem Türkiye hem de Cezayir’de gerek kamu kurumlarının gerekse özel kuruluşların bu alanda müşterek çalışmasını teşvik edici, destekleyici adımları atmaya da karar verdiklerini kaydetti.

Türkiye ile Cezayir’in ortak bir petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracağını vurgulayan Bakan Dönmez, şunları söyledi:

“Yine olumlu bir gelişme Cezayir’in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Petrolleri (TP) arasında yine burada ortak bir şirketin kurulması, petrol ve gaz arama faaliyetlerini başta Cezayir olmak üzere, bölge ülkelerinde bu yönde çalışmalarını müştereken yürütmeleri konusunda fikir birliğine varmış durumdayız.”