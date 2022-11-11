Suç makinesi kadının pişkinliği pes dedirtti! Öyle bir hareket yaptı ki...

Eskişehir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda dijital bankacılık sistemleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdığı tespit edilen 30 zanlı yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden iki kadının "Daha yapamadıklarımızı yapacağız" diyerek zafer işareti yapması çileden çıkardı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Balıkesir Merkez ve Edremit İlçesi, Gaziantep, Samsun, Manisa'nın Akhisar İlçesi, Muğla'nın Bodrum İlçesi, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya ve Antalya'da tespit edilen 41 adreste bulunan 42 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

30 şüpheli adliyeye sevkedildi

Gerçekleştirilen operasyonda 10'u kadın 30 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 adet silah, bir miktar uyuşturucu madde, cep telefonları, GSM sim kartları, devre mülk sahiplerinin isimlerinin bulunduğu listeler, not defteri, ajanda, laptop, flash bellekler, ve şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Şüphelilerin, hedef olarak belirlediği kişilerin gayrimenkullerini yüksek fiyattan satış vaadinde bulunduğu ve çeşitli bahaneler öne sürerek mağdurların telefonlarına kurdukları internet bankacılığı uygulamasından kredi çekerek kendi hesaplarına aktardıkları öğrenildi. Bu yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüpheliler, mağdurların kredi ödeme tarihi geldiğinde yaptıkları şikayetler sonucu başlatılan operasyonla yakalandığı öğrenildi.

"Daha yapamadıklarımız var"

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasındaki 2 kadın, gazetecilere, "Yapacaklarımızı daha yapamadık. Daha yapamadıklarımızı yapacağız" diyerek zafer işareti yaptı.