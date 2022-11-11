Tolga Şardan'ın Süleyman Soylu Zafer Aktaş iddiası ortalığı ayağa kaldırdı dava açıyorlar
İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Süleyman Soylu hakkındaki iddia ortalığı ayağa kaldırdı. Tolga Şardan yazısında Zafer Aktaş'ın, Süleyman Soylu'ya 'size her söylediğimizde sızıntı oldu' dediğini iddia etti. Sarallar operasyonunu ilişkin yazıdaki bölüm için Süleyman Soylu ve Zafer Aktaş dava açıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de açıklama yaptı. Yazının bir 'büyükelçi tarafından' sipariş edildiği iddia ediliyor.Abone ol
Gazeteci Tolga Şardan'ın bugün kaleme aldığı yazı ortalığı ayağa kaldırdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun müşaviri Burak Gültekin, yazının "bir büyükelçi' tarafından siparişle yazdırıldığı iddia etti. Soylu, T24 yazarı Tolga Şardan’ın “Sarallar soruşturmasının perde arasında Soylu ile Aktaş arasında yaşananlar” başlıklı köşe yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulunacak.
Bir büyükelçi yazdırdı
Süleyman Soylu’nun müşaviri Burak Gültekin, Tolga Şardan'ın yazısının bir büyükelçi tarafından yazdırıldığını iddia etti. "Büyükelçinin kim olduğu' merak konusu olurken, Gültekin, paylaşımında şunları kaydetti:
-“Hayatı, ahlakı, çöküntü örneği olan T24 yazarı, büyükelçi tarafından görevlendirildiği bir iftirayı veya yalanı daha kaleme almış. Yıllarca Bakanlık ve Emniyet koridorlarında sürten bu büyükelçi elemanı, 6 yıldır yasaklı. Bakanımız hakkında yüzlerce yalanın sahibi, bu müfteri karalamacı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca Dezenformasyon Yasası ile de bu müfterinin iftira ve yalanı, yüzüne vurulacak.”
İstanbul Emniyet'inden açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Tolga Şardan'ın yazısı için suç duyurusundu bulundu. “Türk polis teşkilatına uyuşturucu ticareti iftirası atanlar, Türk Silahlı kuvvetlerine kimyasal silah iftirası atanlar, yeni bir iftira kampanyası başlattılar” denilen açıklamada şöyle denildi:
-“Bazı basın yayın kuruluşlarında iddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir. Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
TOLGA ŞARDAN 'SİPARİŞ' DENİLEN YAZISINDA NE YAZDI?
Tolga Şardan, bugün Büyüteç başlığıyla “Sarallar soruşturmasının perde arkasında (İçişleri Bakanı Süleyman) Soylu ile (İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında yaşananlar” içerikli bir köşe yazısı yazdı. Tolga Şardan, Sarallar soruşturmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu’nun ‘bana neden haber vermediniz?’ sözlerine Emniyet Müdürü Aktaş'ın ‘size her söylediğimizde sızıntı oldu’ cevabı verdiğini iddia etti. Yazının o bölümü şöyle:
Operasyonu takip eden günlerde bir programa katılmak amacıyla Ankara'dan beraberindeki ekibiyle İstanbul'a giden İçişleri Bakanı, İstanbul Emniyeti yönetimiyle bir araya geldi. İddiaya göre; temmuzun son günlerindeki bu görüşmede Soylu, kentin genel güvenlik ve ihtiyaçlarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Aynı görüşmede Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a yönelik olarak Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sordu. Soylu'nun eleştirisi üzerine Aktaş, "size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını verdi. Görüşmenin gerçekleştiği oda bir anda buz kesti. Soylu, Aktaş'ın sözlerine "sen ne demek istiyorsun?" diye çıkıştı. Ama Aktaş, daha fazla konuşmak yerine susmayı tercih etti. Yaşanan gerginlikle birlikte Soylu görüşmeyi sonlandırıp dışarı çıkarken Aktaş'la ilgili sert sözleri sarf etti.
Yaşanan tartışma üzerine Soylu'nun Zafer Aktaş’ı İstanbul Emniyet Müdürlüğü grevinden almak istediği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna karşı çıktığını öne sürdü.