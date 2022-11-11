Tolga Şardan'ın Süleyman Soylu Zafer Aktaş iddiası ortalığı ayağa kaldırdı dava açıyorlar

İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Süleyman Soylu hakkındaki iddia ortalığı ayağa kaldırdı. Tolga Şardan yazısında Zafer Aktaş'ın, Süleyman Soylu'ya 'size her söylediğimizde sızıntı oldu' dediğini iddia etti. Sarallar operasyonunu ilişkin yazıdaki bölüm için Süleyman Soylu ve Zafer Aktaş dava açıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de açıklama yaptı. Yazının bir 'büyükelçi tarafından' sipariş edildiği iddia ediliyor.

Abone ol

Gazeteci Tolga Şardan'ın bugün kaleme aldığı yazı ortalığı ayağa kaldırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun müşaviri Burak Gültekin, yazının "bir büyükelçi' tarafından siparişle yazdırıldığı iddia etti. Soylu, T24 yazarı Tolga Şardan’ın “Sarallar soruşturmasının perde arasında Soylu ile Aktaş arasında yaşananlar” başlıklı köşe yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulunacak.

Bir büyükelçi yazdırdı

Süleyman Soylu’nun müşaviri Burak Gültekin, Tolga Şardan'ın yazısının bir büyükelçi tarafından yazdırıldığını iddia etti. "Büyükelçinin kim olduğu' merak konusu olurken, Gültekin, paylaşımında şunları kaydetti:

-“Hayatı, ahlakı, çöküntü örneği olan T24 yazarı, büyükelçi tarafından görevlendirildiği bir iftirayı veya yalanı daha kaleme almış. Yıllarca Bakanlık ve Emniyet koridorlarında sürten bu büyükelçi elemanı, 6 yıldır yasaklı. Bakanımız hakkında yüzlerce yalanın sahibi, bu müfteri karalamacı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca Dezenformasyon Yasası ile de bu müfterinin iftira ve yalanı, yüzüne vurulacak.”

İstanbul Emniyet'inden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Tolga Şardan'ın yazısı için suç duyurusundu bulundu. “Türk polis teşkilatına uyuşturucu ticareti iftirası atanlar, Türk Silahlı kuvvetlerine kimyasal silah iftirası atanlar, yeni bir iftira kampanyası başlattılar” denilen açıklamada şöyle denildi:

-“Bazı basın yayın kuruluşlarında iddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir. Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”