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TFF'den sürpriz karar! Yedek kulübesinde yasaklandı

TFF'den sürpriz karar! Yedek kulübesinde yasaklandı

Türkiye Futbol Federasyonu aldığı yeni bir karar ile yedek kulübelerinde TV kullanımının yasaklandığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezon başından beri tartışılan iki konuda Süper Lig ve 1. Lig ekiplerine uyarılarda bulundu.

Akşam'ın haberine göre TFF, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi. TFF, yedek kulübesinde yer alan televizyonların kaldırılmasını da kulüplerden istedi.

Ayrıca yazıda müsabakaların 1. ve 2. devrelerinin zamanında başlaması için kulüplerin sezon başında açıklanan zaman çizelgelerine riayet etmeleri gerektiği de vurgulandı.

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