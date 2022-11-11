BIST 4.500
DOLAR 18,53
EURO 19,11
ALTIN 1.049,18
HABER /  DÜNYA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Türkiye'ye teşekkür

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Türkiye'ye teşekkür

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Abone ol

Orban, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'nde konuştu.

Türkiye'nin gıda krizini önlemek için başarılı arabuluculuk adımları attığını belirterek Türkiye'ye teşekkür eden Orban, gıda krizi olması durumunda göç dalgasının yeniden olacağını ve bundan, ülkesinin de etkileneceğini söyledi.

Türkiye'nin, Macaristan'ın enerji tedarikinde de önemli rol oynadığını kaydeden Orban, "Macaristan zaten enerji arzı açısından yüksek bir bedel ödüyor ve arz güvenliği, doğu-batı yönünde tam kapasite çalışan tek boru hattı olan Türkiye'den geçen doğal gaz boru hattına bağlı." dedi.

Orban, ülkesi için Rus dışı kaynaklardan doğal gaza erişim açısından terk gerçekçi ülkenin Azerbaycan olduğunu vurguladı. Macaristan'ın ayrıca Azerbaycan, Gürcistan ve Romanya ile iş birliği kapsamında Azerbaycan'dan yeşil elektrik getirmek istediğini belirterek bu konularda verdiği desteklerden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

TDT üyelerine barışın sağlanması için attıkları adımlar ve açıklamalardan dolayı şükranlarını ileten Orban, "Ülkemiz, Türk Devletleri Teşkilatının çalışmalarını tam desteklemektedir ve önümüzdeki on yılda Türk vizyonunun başarıyla uygulanabilmesini için çalışacaktır." diye konuştu.

Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olacağını belirten Orban, ayrıca Birlik üyelerine, Kuraklığı Önleme Enstitüsünün Macaristan'da kurulması yönündeki kararından dolayı teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşı açısından TDT'nin barış forumu olarak gördüğünü aktaran Orban, savaşın Macaristan'ı direkt etkilediğini, ülkeye 1 milyondan fazla mültecinin geldiğini; enflasyonun, gıda ürünlerinin ve enerji fiyatlarının aşırı yükseldiğini sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuvalet parası istediği Rus turist dövmüştü! Antalya'daki o tuvalet bekçisi öldü
Tuvalet parası istediği Rus turist dövmüştü! Antalya'daki o tuvalet bekçisi öldü
TFF'den sürpriz karar! Yedek kulübesinde yasaklandı
TFF'den sürpriz karar! Yedek kulübesinde yasaklandı
Sarıyer'de ormandan toplayıp yemişlerdi! Bir acı haber daha
Sarıyer'de ormandan toplayıp yemişlerdi! Bir acı haber daha
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Suç makinesi kadının pişkinliği pes dedirtti! Öyle bir hareket yaptı ki...
Suç makinesi kadının pişkinliği pes dedirtti! Öyle bir hareket yaptı ki...
Tolga Şardan'ın Süleyman Soylu Zafer Aktaş iddiası ortalığı ayağa kaldırdı dava açıyorlar
Tolga Şardan'ın Süleyman Soylu Zafer Aktaş iddiası ortalığı ayağa kaldırdı dava açıyorlar
MEB harekete geçti! O iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacak
MEB harekete geçti! O iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacak
Didik didik aranacak! Türkiye'den doğalgaz hamlesi
Didik didik aranacak! Türkiye'den doğalgaz hamlesi
İstanbul'da 12 emniyet müdürü terfi etti! Tansu Çiller'in koruma müdürü de 1. Sınıf oldu
İstanbul'da 12 emniyet müdürü terfi etti! Tansu Çiller'in koruma müdürü de 1. Sınıf oldu
Şırnak’ta kandırıp dağa çıkardı İstanbul'da yakalandı
Şırnak’ta kandırıp dağa çıkardı İstanbul'da yakalandı
'Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor' uyarısı
'Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor' uyarısı
Ekrem İmamoğlu davasında ilginç anlar! Savcı, İmamoğlu için siyasi yasak istedi
Ekrem İmamoğlu davasında ilginç anlar! Savcı, İmamoğlu için siyasi yasak istedi