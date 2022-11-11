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İstanbul bu davaya kilitlendi! Ekrem İmamoğlu 'dua' etti işte duruşma sonrası son dakika açıklaması

İstanbul bu davaya kilitlendi! Ekrem İmamoğlu 'dua' etti işte duruşma sonrası son dakika açıklaması

İSTANBUL saat 11.30'daki Ekrem İmamoğlu 'ahmak' davasına kilitlendi. Savcı 4 yıl hapis istedi, dava Aralık ayına ertelendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan duruşma sonrası son dakika açıklamalar geldi. Ekrem İmamoğlu 'içerde dua ettim' diyerek "Allah memleketimizi ve memleketimizin insanını, vicdan, adalet ve ahlak yoksunu insanların şerrinden korusun.” dedi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun davaya ilişkin son dakika açıklamaları...

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'ahmak' davası Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 11.30'da görüldü. Davanın savcısı mütalaasında Ekrem İmamoğlu için 'ahmak' sözü sebebiyle hakaret suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsini ve siyasi yasak istedi. Dava, 14 Aralık saat 11.30'a ertelendi. Duruşmaya katılan Ekrem İmamoğlu dava çıkışında son dakika açıklamalar yaptı. 

İçerde ettiğim duayı ediyorum

4 yıl bir ay hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'duruşma salonunda ettiğim duayı milletimizin huzurunda da ediyorum' diyerek şunları söyledi:
-“Mahkemeyle ilgili daha fazla beyanda bulunmak istemiyorum ama içeride ettiğim duayı, vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım, Allah memleketimizi ve memleketimizin insanını, vicdan, adalet ve ahlak yoksunu insanların şerrinden korusun.”

Sözlerimin muhatabı Süleyman Soylu

– Hakim, benim sözlerimin muhatabının sayın bakan (Süleyman Soylu) olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen savcının en üst sınırdan ceza istemesi çok şaşırtıcıdır ve üzücüdür. Bugün yaşananlar ve bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında yerini bulmuş ve kararı verilmiştir. Ben toplumun vicdanına elbette sonsuz güveniyorum. Elbette süreci takip ediyoruz. 14 Aralık’a ertelendi. Net olarak beraat beklerdim, mahkemenin sonlanmasını beklerdim. Yargı süreci devam ediyor.

Herkesin adalete ihtiyacı var

– Adaletsizliğe uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise en yakın zamanda adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar verilsin. Herkesin adalet ve hukuka ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım. Hukuka dair süreçler bu kadar gündemi meşgul etmesi ülkemiz insanları ve gelecek nesil için çok sıkıntılı ortamlar yaratıyor. İnsanların ümitlerini kırıyor. Ama tekrar ifade edeyim ki, en fazla umudu, ümidi gelecek adına güzel ülkemin güzel insanlarında görüyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz uygulamaların olduğu günleri aşacağız. 

Bugün beraat bekledim

– Bugün beraat verilsin diye beklediğim bir ortamda dava ertelenmiştir. Süreci takip edeceğiz, hukukçularımızla takip edeceğiz, umut ederim ki, ben yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına güvenmek istiyorum.

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