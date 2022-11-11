Çocuklarını öldüren babanın ifadesi kan dondurdu! "Eşim duştaydı, önce kızımın boğazını sonra..."

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 çocuğunu öldüren ve eşini de öldürmeye teşebbüs eden Ukraynalı babanın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan zanlı, her şeyi itiraf ederken anlattıkları ise kan dondurdu. "Önce kızımın boğazını kestim. Sonra oğlumu bıçakladım. Eşim duştan çıkınca üzerime geldi. Ona da saldırdım ama o yaralı olarak kaçmayı başardı" diyen cani adam iki çocuğunu neden öldürdüğünü de anlattı.

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ANTALYA Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen ilk duruşmaya çocukların annesi müşteki Yulia Navrotska katılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan duruşmaya salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Oleksiy N (38) duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinden katıldı. Sanık Oleksiy N. olayı hatırlamadığını söyledi. Depresyonun devam ettiğini beyan eden Oleksiy N. “Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. Hala kendimde değilim” dedi.

AIDS olduğumu öğrenince...

Daha sonra mahkemede sanığın avukatı aracılığıyla 21 Mayıs 2022’de verdiği ilk savunması okundu. Sanık Oleksiy N, ilk ifadesinde şunları söyledi:

-“Savaş çıkınca önce İtalya’ya sonra Türkiye’ye geçtim. Alanya’ya geldikten sonra psikolojim bozuldu. İntihar etmeyi düşündüm. Özel bir hastaneye gittim. Ayrıca AİDS olduğumu öğrenince psikolojim daha da bozuldu, hatta intihar notu da yazdım. Eski hayatıma dönerim diye bunalıma girdim.

Bıçağı aldım eşim duştaydı...

-Olay günü uyandıktan sonra mutfağa gittim. Bıçağı aldım. Eşim duştaydı. Önce kızımın boğazını kestim. Sonra oğlumu bıçakladım. Eşim duştan çıkınca üzerime geldi. Ona da saldırdım ama o yaralı olarak kaçmayı başardı.

Fakir olsunlar istemedim

-Çocuklarıma ve aileme iyi bir hayat sağlayamayacağım için yaptım. Fakir yaşamalarını istemedim. Ayrıca oğlumun gelişimini engelleyen hastalığı vardı. İleride engelli olması beni üzerdi”.

Mahkeme heyeti başkanının bu savunmasıyla ilgili bir şey diyeceğin var mı sorusuna ise Oleksiy N, “Çok net hatırlamıyorum” diye cevap verdi.

Bakanlık avukatları sanığın suçtan kurtulmaya çalıştığını söyledi

Sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan ise akıl sağlığı yerinde bir babanın bunu gerçekleştirmesinin beklenilmeyeceğini dile getirdi. Oleksiy N’nin psikolojik sorunlarının olduğuna dair ciddi raporların mevcut olduğunu öne süren Buyurgan, adli tıp raporunun beklenilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarından Ayşe Doğan ise sanığın savunmalarının suçtan kurtarılmaya yönelik olduğunu söyleyerek, “Sanığın en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, müşteki anne Yulia N.'nin ifadesinin alınması, sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 3 Şubat 2023 tarihine erteledi.