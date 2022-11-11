Cumhurbaşkanı Erdoğan: 52 yıldır bizi süründüren Avrupa Birliği'ne gereken dersi vereceğiz

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle Özbekistan’ın Semerkant kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından iki nişan takdim edildi. Burada konuşan Erdoğan, "AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler, hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni, gerektiği zamanda cevabını vereceğiz" dedi.

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Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Türk Dünyası Ali Nişanı taltif edildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

- Öncelikle nezaketiniz ve bugün yaşadığımız bu müstesna hava için şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Ali Nişanı’nın şahsıma tevdi edilmesinden büyük bir onur duyuyorum.

- Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede ediyorum. Ortak çaba ve özverimizin ürünü olan teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.

- Özellikle de bu organizasyonda gerçekten ev sahibi konumunda olan Şevket kardeşime çok teşekkür ediyorum, her şeyi ile müstesna bir organizasyon, müstesna bir ev sahipliği.

- Yeni dönemde görevi üstlenecek Kazakistan Başkanı'na da özgüveni noktasında çok çok başarılar diliyorum görüyorum ki Kazakistan'da da aynı başarıyı sürdüreceğiz.

- Özbekistan’da da aynı durumu, bütün fiziki altyapı üst yapıda çok ciddi bir değişim görüyoruz, bunlar bizim için iftihar meselesidir.

AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler

- Bir gözlemci üye olarak Viktor Orban kardeşime Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü nedeniyle gerçekten çok teşekkür ediyorum ve adeta aynı kökten gelme bir havayı estiriyor, bundan dolayı da Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi sebebiyle kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu mücadeleyi vermek herkesin kârı değil. Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz.

- Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler. Hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama bizde onlara gerekeni gerektiği zamanda cevabını vereceğiz. Onu da buradan yine aynı şekilde sesleniyorum.

- Tabii bu ödül şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Halklarımız arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine, devletlerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve Teşkilatımızın uluslararası itibarının daha da arttırılmasına yönelik gayretlerimizi arttırarak sürdürmekte kararlıyız, kararlıyım.