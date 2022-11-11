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Hollanda'nın kadrosu belli oldu: Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst Dünya Kupası'nda!

Hollanda'nın kadrosu belli oldu: Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst Dünya Kupası'nda!

Hollanda Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki 26 kişilik kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst da kadroda yer aldı.

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2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hollanda Milli Takımı'nın kadrosu netlik kazandı.

3 kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğu bulunmayan Hollanda, bu yıl kupayı müzesine götürmeye çalışacak. 2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'la birlikte A Grubu'nda yer alan Hollanda, ilk maçını 21 Kasım'da Senegal'e karşı oynayacak.

Sonrasında Ekvador'la karşılaşacak Louis van Gaal'in ekibi, ev sahibi Katar'la oynayacağı maçın ardından grup etabını noktalayacak.

Hollanda'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleciler: Justin Bijlow, Remko Pasveer, Andries Noppert

Savunma: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Jurriën Timber, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Mathijs de Ligt, Tyrell Malacia

Orta Saha: Jeremie Frimpong, Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons

Forvet: Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang, Wout Weghorst

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