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Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Tam eksi 9,7 derece

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Tam eksi 9,7 derece

Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan meteorolojik parametrelerde, Bolu bu gece eksi 9,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bin 700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 9,7 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin en soğuk ikinci ve üçüncü yerleri de Bolu’nun Mudurnu ve Dörtdivan ilçeleri oldu.

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