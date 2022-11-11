7.5 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi

Büyük Okyanus’taki ada ülkesi Tonga, şiddetli bir depremle sarsıldı. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.Abone ol
Büyük Okyanus’taki ada ülkesi Tonga’da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avustralya'nın doğusunda yer alan ada ülkesinde meydana gelen depremin ardından halka tsunami uyarısı yapıldı.
Büyük Okyanus’taki ada ülkesi Tonga, şiddetli bir depremle sarsıldı. Saat 13:48'de ABD Jeolojik Araştırma Kurumu verilerine göre Tonga'da 7,5 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.
Tsunami uyarısı
Tonga'nın Nefai şehrinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.