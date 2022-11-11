Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir'in 5. turdan itibaren dahil olduğu kupada eşleşmeler şöyle...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turu heyecanı sürmeye devam ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası, dün oynanan mücadelelerle tamamlandı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir, kupaya 5. turdan itibaren dahil oldu.

İşte 5. tur eşleşmeleri...

Fenerbahçe-İstanbulspor

Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye

Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü- Tuzlaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Adana Demirspor-Rizespor

Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

M. Başakşehir-Göztepe

Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor

Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor

5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.