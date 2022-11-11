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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir'in 5. turdan itibaren dahil olduğu kupada eşleşmeler şöyle...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turu heyecanı sürmeye devam ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası, dün oynanan mücadelelerle tamamlandı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir, kupaya 5. turdan itibaren dahil oldu.

İşte 5. tur eşleşmeleri...

Fenerbahçe-İstanbulspor
Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye
Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü- Tuzlaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Rizespor
Trabzonspor-Yılport Samsunspor
Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
M. Başakşehir-Göztepe
Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor
Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor

5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

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