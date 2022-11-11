MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in şehit olduğunu duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

Şehidin ailesine acı haber verildi

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Bursalı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in acı haberi ailesine bildirildi. Şehidin Yeşilova Mahallesi'ndeki evine Türk Bayrağı asılırken, sokak trafiğe kapatıldı. Şehidin evinin önünde dualar edildi, ambulans hazır bekletildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunda Mehmet Sevinç ve Zeynep Sevinç'in oğulları, 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu.

Yunus ve Kezban adında iki kardeşi bulunan Emre Sevinç'in merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık Sokaktaki ailesine acı haber verildi.

Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, evine de Türk bayrağı asıldı. Ambulansın hazır beklediği evde, dualar edildi. Şehit Sevinç'in cenazesi Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verilecek.