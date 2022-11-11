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Kayseri'deki iş kazasının altından dram çıktı! Yeni işine gidebilmek için...

Kayseri'deki iş kazasının altından dram çıktı! Yeni işine gidebilmek için...

KAYSERİ’nin Talas ilçesinde üzerine beton duvar devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçi toprağa verildi. Talihsiz işçinin yeni işinde ilk günü olduğu, memleketi Yozgat'tan Kayseri’deki işine gelebilmek için yakınlarından borç para aldığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mengücek Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda inşaat halindeki evin bahçesindeki beton duvar, işçi Hakkı Taflı’nın (28) üzerine devrildi.

Arkadaşlarının ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan Jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Taflı’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın altından dram çıktı

Taflı’nın, Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı Köyü’nde yaşadığı, Kayseri’de bulduğu işe başlamak için yakınlarından borç aldığı, ilk iş gününde ise beton duvarın altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hakkı Taflı’nın cenazesi, Bektaşlı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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