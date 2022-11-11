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Rusya'dan kritik tahıl anlaşması açıklaması

Rusya'dan kritik tahıl anlaşması açıklaması

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin "karşılıklı anlayış mevcut" değerlendirmesinde bulundu. Bununla birlikte Peskov, "Ukrayna'nın pozisyonu sebebiyle barış müzakereleri mümkün değil" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan tahıl koridoru konusunda bir açıklama geldi.

Peskov, "Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut. Bu konuda temaslarımız sürüyor bazı sorunların çözülmesi gerekiyor. Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut" diye konuştu.

"Özel askeri operasyon"

Bununla birlikte Kremlin sözcüsü, Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı Ukrayna'daki savaşın hedefine barış müzakereleriyle ulaşılabileceğini belirterek, "Ukrayna'nın pozisyonu sebebiyle barış müzakereleri mümkün değil" yorumunda bulundu. 

Diğer taraftan, Ukrayna'da üretilen tahılın dünyaya ulaştırılması için açılan tahıl koridorundaki sorunlar Türkiye'nin çabalarıyla geçen hafta çözüldü. 

Peskov, "Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut. Bu konuda temaslarımız sürüyor bazı sorunların çözülmesi gerekiyor. Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut" diye konuştu.

Barış müzakereleri mümkün değil

Bununla birlikte Kremlin sözcüsü, Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı Ukrayna'daki savaşın hedefine barış müzakereleriyle ulaşılabileceğini belirterek, "Ukrayna'nın pozisyonu sebebiyle barış müzakereleri mümkün değil" yorumunda bulundu. 

Diğer taraftan, Ukrayna'da üretilen tahılın dünyaya ulaştırılması için açılan tahıl koridorundaki sorunlar Türkiye'nin çabalarıyla geçen hafta çözüldü. 

Peskov, "Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut. Bu konuda temaslarımız sürüyor bazı sorunların çözülmesi gerekiyor. Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut" diye konuştu.

Rusya'dan da bir açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen ardından tahıl koridoru anlaşmasını tek taraflı olarak askıya alan Rusya'dan da bir açıklama geldi. 

Rusya Savunma Bakanlığı, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik. Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" dedi. 

Ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de bir açıklama yaptı. Ukrayna'nın Karadeniz'de saldırılarını tekrarlamayacağının garantisini vermesini talep ettiklerini söyleyen Putin, "Garantilerin ihlal edilmesi halinde anlaşmadan çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Putin anlaşmada anlaşmadan çekilmeleri durumda Ukrayna'dan Türkiye'ye yapılacak tahıl sevkiyatını engellemeyecekleri bilgisini de verdi.

Tahıl koridoru anlaşmasının Ukrayna ayağından sorumlu olan Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da 3 Kasım günü 8 geminin Ukrayna limanlarından ayrılacağını duyurdu. 

Kubrakov, "Karadeniz Tahıl Girişimi devam ediyor. 3 Kasım Perşembe günü tarım ürünleri taşıyan 8 geminin tahıl koridorundan geçmesi bekleniyor. BM'den onay aldık. Ayrıca yarın Boğaz'da denetimler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Tahıl anlaşması

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Moskova, gemilerinin yaşadığı güvenlik sorunları ve kendi gübresini dünyaya satamadığı gerekçesiyle anlaşmayı askıya almıştı.

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